*15:41JST ＣＲＧホールディングス---パレット×ココドコロ新サービス「Canvas+」を提供開始

ＣＲＧホールディングス＜7041＞は27日、子会社であるパレットとココドコロが共同で、オンラインカウンセリングと定着支援を一体化した新サービス「Canvas+(キャンバスプラス)」を2026年3月1日より提供開始すると発表した。

現行サービス「Canvas」では、パレットが支援できる対象が障がい者の方に限定されていた一方、新サービス「Canvas+」では、契約企業に所属するすべての従業員を対象とすることで、より早い段階からの相談機会を創出し、新たなメンタル不調者の発生を未然に防ぐことを目指す。 「Canvas」が障がいを発症後の従業員や障害をもつ従業員の職場定着を支援するサービスであるのに対し、「Canvas+」では、メンタル不調が深刻化する前の初期段階から相談を受け止めることができる。これにより、これまで見過ごされがちだった小さなサインにいち早く気づき、従業員が安心して働き続けられる環境の整備を一層強化する。

Canvas+の提供背景として、企業におけるメンタル不調が組織運営や生産性、人材定着に与える影響が年々大きくなっている点が挙げられている。本サービスは、従業員の早期相談を促し、休職・離職リスクの軽減や一次予防・二次予防の強化につなげるため、両社がそれぞれの強みを掛け合わせて開発した新しい形の包括的メンタルヘルス支援サービスである。《KM》