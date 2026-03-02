*15:40JST アセンテック---AVD接続対応シンクライアント「Unicon」取扱開始

アセンテック＜3565＞は27日、米国Cloud Software Group社のシンクライアントソリューション「Unicon」の取り扱いを開始すると発表した。

近年、サイバーセキュリティ要件の高度化や働き方改革に伴いエンドポイント環境が多様化する中、安全性と利便性を両立しながら管理負荷を低減するソリューションが求められている。「Unicon」はこうした要件に応える製品群として位置付けられる。

「Unicon」は、エンドポイント端末をセキュアに一元管理できる統合ソリューションで、セキュアOS「eLux」を中心に、端末管理やOS展開、外部接続など日々の運用に必要な機能を一つの仕組みとして提供する。eLuxは「Azure Virtual Desktop（AVD）」のネイティブクライアントに対応するほか、USBブート型とOSインストール型の2種類を用意する。さらに、デバイス集中管理を行う「Scout」、OSイメージ作成やカスタマイズを行う「ELIAS」、社外のeLux端末を管理する「SCG（Scout Cloud Gateway）」、自動登録や初期設定を行う「uPilot」などを備える。

同社は「Unicon」の取り扱いにより、AVDを含むあらゆるVDI接続をカバーし、顧客のエンドポイント管理・運用をより安全かつ効率的に支援する。《KM》