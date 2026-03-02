ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、石油資源などがランクイン

2026年3月2日 14:05

記事提供元：フィスコ

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、石油資源などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月2日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 　591796 　8256.45　 384.91% 0.0026%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　5826700 　66550.98　 326.49% 0.3256%
＜7942＞ JSP　　　　　　 　537300 　123019.04　 267.28% -0.0552%
＜2038＞ ドバイブル　　　　 　2135914 　486315.554　 266.56% 0.1331%
＜5451＞ ヨドコウ　　　　　 　1438600 　324939.06　 218.59% 0.1413%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　2811260 　100234.275　 217.10% 0.0131%
＜1671＞ WTI原油　　　　 　1349881 　921781.074　 212.96% 0.078%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　 　357200 　87095.76　 212.11% 0.1219%
＜2563＞ iS500米H　　 　1983790 　132311.686　 210.30% -0.0081%
＜1699＞ NF原油先　　　　 　3133790 　399173.549　 200.31% 0.0623%
＜8783＞ abc　　　　　　 　1571500 　67837.7　 194.11% 0.004%
＜7901＞ マツモト　　　　　 　271700 　65280.02　 192.80% 0.0061%
＜2624＞ iF225年4　　 　76615 　74870.729　 174.91% -0.0125%
＜1591＞ NFJPX400　 　5453 　44917.112　 172.62% -0.012%
＜9130＞ 共栄タ　　　　　　 　318900 　101589.82　 169.90% -0.0192%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　422510 　67496.005　 157.92% -0.0021%
＜2321＞ ソフトフロントH　 　2250300 　96783.28　 155.40% 0.0686%
＜1662＞ 石油資源　　　　　 　8076300 　5304807.3　 152.63% 0.093%
＜1618＞ NFエネ資源　　　 　9965 　132105.622　 146.72% 0.032%
＜255A＞ ジーエルテクノ　　 　155900 　155073.5　 146.69% 0.0185%
<2432> DeNA　　　　　 　6504700 　4950664.49　 137.53% 0.0546%
<2512> NF外債ヘ　　　　 　206430 　74336.273　 135.64% 0.0084%
<2641> GXGリーダー　　 　22889 　26769.802　 131.39% -0.0105%
<6232> ACSL　　　　　 　3192800 　1315211.16　 129.17% 0.0482%
<1494> One高配　　　　 　5396 　77545.408　 127.68% -0.0174%
<2243> GX半導　　　　　 　553169 　437795.706　 123.77% -0.0155%
<5817> JMACS　　　　 　3446000 　1790543.8　 122.36% 0.2284%
<318A> VIX先ETF　　 　2492540 　498670.136　 121.88% 0.0575%
<2037> 金先ベア　　　　　 　17875 　6424.271　 119.43% -0.0189%
<8362> 福井銀　　　　　　 　251200 　312119.9　 112.75% -0.0226%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

