*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マツモト、石油資源などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月2日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2016＞ iF米710H 591796 8256.45 384.91% 0.0026%
＜7859＞ アルメディオ 5826700 66550.98 326.49% 0.3256%
＜7942＞ JSP 537300 123019.04 267.28% -0.0552%
＜2038＞ ドバイブル 2135914 486315.554 266.56% 0.1331%
＜5451＞ ヨドコウ 1438600 324939.06 218.59% 0.1413%
＜2013＞ 米高配当 2811260 100234.275 217.10% 0.0131%
＜1671＞ WTI原油 1349881 921781.074 212.96% 0.078%
＜5597＞ ブルーイノベ 357200 87095.76 212.11% 0.1219%
＜2563＞ iS500米H 1983790 132311.686 210.30% -0.0081%
＜1699＞ NF原油先 3133790 399173.549 200.31% 0.0623%
＜8783＞ abc 1571500 67837.7 194.11% 0.004%
＜7901＞ マツモト 271700 65280.02 192.80% 0.0061%
＜2624＞ iF225年4 76615 74870.729 174.91% -0.0125%
＜1591＞ NFJPX400 5453 44917.112 172.62% -0.012%
＜9130＞ 共栄タ 318900 101589.82 169.90% -0.0192%
＜2251＞ JGBダブル 422510 67496.005 157.92% -0.0021%
＜2321＞ ソフトフロントH 2250300 96783.28 155.40% 0.0686%
＜1662＞ 石油資源 8076300 5304807.3 152.63% 0.093%
＜1618＞ NFエネ資源 9965 132105.622 146.72% 0.032%
＜255A＞ ジーエルテクノ 155900 155073.5 146.69% 0.0185%
<2432> DeNA 6504700 4950664.49 137.53% 0.0546%
<2512> NF外債ヘ 206430 74336.273 135.64% 0.0084%
<2641> GXGリーダー 22889 26769.802 131.39% -0.0105%
<6232> ACSL 3192800 1315211.16 129.17% 0.0482%
<1494> One高配 5396 77545.408 127.68% -0.0174%
<2243> GX半導 553169 437795.706 123.77% -0.0155%
<5817> JMACS 3446000 1790543.8 122.36% 0.2284%
<318A> VIX先ETF 2492540 498670.136 121.88% 0.0575%
<2037> 金先ベア 17875 6424.271 119.43% -0.0189%
<8362> 福井銀 251200 312119.9 112.75% -0.0226%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
