L is B---日本円ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYCへ出資

L is B＜145A＞は27日、子会社であるdirectX Venturesが運用するdirectX Ventures1号ファンドを通じて、日本円建ステーブルコイン「JPYC（ジェーピーワイシー）」を発行するJPYCへ出資したと発表した。

directX Ventures1号ファンドは、directX VenturesとGazelle Capitalが2人組合形式で設立したコーポレートベンチャーキャピタルファンドで、未上場スタートアップへの投資を通じて新技術や新サービスの創出を目指している。

JPYCは、資金決済に関する法律に基づく「資金移動業者」として登録を完了した。さらに2025年10月27日から日本円建ステーブルコイン「JPYC」を正式に発行開始し、発行総額が13.00億円を突破するなど成長を加速させている。

同社は、これまで培ってきたDX支援の知見とJPYCのステーブルコインを掛け合わせることで、デジタル経済における新たな価値創出を見据え、中長期的な事業連携や新サービス開発の可能性を検討する。《KM》