ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ドバイブル、JSPなどがランクイン

2026年3月2日 10:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ドバイブル、JSPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月2日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 591773 　8256.45　 384.91% 0.0032%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　1490870 　486315.554　 230.15% 0.1432%
＜7942＞ JSP　　　　　　　286900 　123019.04　 198.89% -0.0394%
＜7901＞ マツモト　　　　　　222900 　65280.02　 168.83% 0.0191%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　250500 　87095.76　 168.05% 0.12%
＜1699＞ NF原油先　　　　　2333460 　399173.549　 164.86% 0.068%
＜5451＞ ヨドコウ　　　　　　911900 　324939.06　 163.25% 0.1351%
＜8783＞ abc　　　　　　　1155300 　67837.7　 157.1% 0.0487%
＜2251＞ JGBダブル　　　　419010 　67496.005　 156.88% -0.0033%
＜1671＞ WTI原油　　　　　826808 　921781.074　 154.25% 0.085%
＜2563＞ iS500米H　　　1080580 　132311.686　 135.38% -0.0089%
＜2624＞ iF225年4　　　54301 　74870.729　 131.56% -0.0108%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　19H4750 　74336.273　 128.4% 0.0069%
＜9130＞ 共栄タ　　　　　　　220800 　101589.82　 125.72% -0.0135%
＜5817＞ JMACS　　　　　3316100 　1790543.8　 117.2% 0.2284%
＜1662＞ 石油資源　　　　　　5528400 　5304807.3　 106.68% 0.0993%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　7111 　132105.622　 105.92% 0.0436%
＜1494＞ One高配　　　　　4446 　77545.408　 103.8% -0.0209%
＜3541＞ 農総研　　　　　　　124800 　30954.56　 101.98% 0.0026%
＜255A＞ ジーエルテクノ　　　109300 　155073.5　 101.47% 0.0185%
<7859> アルメディオ　　　　746100 　66550.98　 95.14% 0.0779%
<2432> DeNA　　　　　　4573500 　4950664.49　 94.47% 0.0599%
<8362> 福井銀　　　　　　　201500 　312119.9　 86.61% -0.0354%
<2641> GXGリーダー　　　15716 　26769.802　 85.53% -0.0096%
<1320> iF225年1　　　71955 　2006414.686　 83.03% -0.0123%
<2556> OneJリート　　　79640 　63946.064　 82.02% 0.0016%
<9628> 燦HD　　　　　　　130000 　81308.66　 81.15% 0.0132%
<6232> ACSL　　　　　　2099200 　1315211.16　 78.71% 0.0806%
<2866> GX優先証　　　　　73231 　32781.868　 77.37% -0.0059%
<5949> ユニプレス　　　　　299700 　243748.58　 76.28% -0.004%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事