出来高変化率ランキング（10時台）～ドバイブル、JSPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月2日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2016＞ iF米710H 591773 8256.45 384.91% 0.0032%
＜2038＞ ドバイブル 1490870 486315.554 230.15% 0.1432%
＜7942＞ JSP 286900 123019.04 198.89% -0.0394%
＜7901＞ マツモト 222900 65280.02 168.83% 0.0191%
＜5597＞ ブルーイノベ 250500 87095.76 168.05% 0.12%
＜1699＞ NF原油先 2333460 399173.549 164.86% 0.068%
＜5451＞ ヨドコウ 911900 324939.06 163.25% 0.1351%
＜8783＞ abc 1155300 67837.7 157.1% 0.0487%
＜2251＞ JGBダブル 419010 67496.005 156.88% -0.0033%
＜1671＞ WTI原油 826808 921781.074 154.25% 0.085%
＜2563＞ iS500米H 1080580 132311.686 135.38% -0.0089%
＜2624＞ iF225年4 54301 74870.729 131.56% -0.0108%
＜2512＞ NF外債ヘ 19H4750 74336.273 128.4% 0.0069%
＜9130＞ 共栄タ 220800 101589.82 125.72% -0.0135%
＜5817＞ JMACS 3316100 1790543.8 117.2% 0.2284%
＜1662＞ 石油資源 5528400 5304807.3 106.68% 0.0993%
＜1618＞ NFエネ資源 7111 132105.622 105.92% 0.0436%
＜1494＞ One高配 4446 77545.408 103.8% -0.0209%
＜3541＞ 農総研 124800 30954.56 101.98% 0.0026%
＜255A＞ ジーエルテクノ 109300 155073.5 101.47% 0.0185%
<7859> アルメディオ 746100 66550.98 95.14% 0.0779%
<2432> DeNA 4573500 4950664.49 94.47% 0.0599%
<8362> 福井銀 201500 312119.9 86.61% -0.0354%
<2641> GXGリーダー 15716 26769.802 85.53% -0.0096%
<1320> iF225年1 71955 2006414.686 83.03% -0.0123%
<2556> OneJリート 79640 63946.064 82.02% 0.0016%
<9628> 燦HD 130000 81308.66 81.15% 0.0132%
<6232> ACSL 2099200 1315211.16 78.71% 0.0806%
<2866> GX優先証 73231 32781.868 77.37% -0.0059%
<5949> ユニプレス 299700 243748.58 76.28% -0.004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
