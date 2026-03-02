関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～DeNA、unbankedなどがランクイン
ディーエヌエー＜2432＞がランクイン（9時34分時点）。大幅高。前週末取引終了後
に、発行済株式数の22.4％にあたる2500万株、金額で500億円を上限とする自社株買
いを実施すると発表している。取得期間は26年3月2日から27年2月26日まで。取得し
た自社株は全て消却する。消却時期は取得状況を勘案し、今後決定する。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月2日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2016＞ iF米710H 591166 8256.45 384.9% 0.0053%
＜2846＞ NFダウHE 17899 5281.081 233.43% -0.0166%
＜7942＞ JSP 270000 123019.04 191.59% -0.0586%
＜2038＞ ドバイブル 963373 486315.554 178.91% 0.1641%
＜7901＞ マツモト 190700 65280.02 149.63% -0.0191%
＜5451＞ ヨドコウ 726200 324939.06 134.88% 0.1261%
＜1699＞ NF原油先 1658180 399173.549 122.59% 0.0789%
＜2563＞ iS500米H 969420 132311.686 121.89% -0.0121%
＜1671＞ WTI原油 634127 921781.074 121.39% 0.0932%
＜2624＞ iF225年4 49110 74870.729 119.05% -0.0223%
＜8783＞ abc 843400 67837.7 117.25% 0.0691%
＜2251＞ JGBダブル 301800 67496.005 116.01% -0.0076%
＜9130＞ 共栄タ 181900 101589.82 102.76% 0.0277%
＜3541＞ 農総研 124100 30954.56 101.3% 0.0026%
＜255A＞ ジーエルテクノ 98100 155073.5 88.33% 0.0074%
＜1662＞ 石油資源 4244000 5304807.3 75.67% 0.1056%
＜5597＞ ブルーイノベ 117400 87095.76 72.53% 0.1011%
＜2866＞ GX優先証 69528 32781.868 71.49% -0.0059%
＜9628＞ 燦HD 118700 81308.66 70.59% 0.0033%
<8362> 福井銀 167300 312119.9 65.52% -0.0141%
<2641> GXGリーダー 13043 26769.802 64.36% -0.0223%
<2556> OneJリート 65770 63946.064 60.4% -0.0024%
<5949> ユニプレス 259200 243748.58 59.54% -0.0013%
<447A> SSゴルヘ無 276020 48736.016 58.99% 0.0356%
＜2432＞ DeNA 3309600 4950664.49 57.51% 0.0578%
<8746> unbanked 1832500 318669.68 56.23% 0.1915%
<1494> One高配 2887 77545.408 54.48% -0.0264%
<1618> NFエネ資源 4514 132105.622 54.26% 0.0418%
<3179> シュッピン 259600 189438.36 52.27% -0.0183%
<4192> スパイダーP 235900 35247.54 47% -0.0369%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
