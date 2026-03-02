ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～DeNA、unbankedなどがランクイン

2026年3月2日 09:49

*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DeNA、unbankedなどがランクイン
ディーエヌエー＜2432＞がランクイン（9時34分時点）。大幅高。前週末取引終了後
に、発行済株式数の22.4％にあたる2500万株、金額で500億円を上限とする自社株買
いを実施すると発表している。取得期間は26年3月2日から27年2月26日まで。取得し
た自社株は全て消却する。消却時期は取得状況を勘案し、今後決定する。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月2日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 591166 　8256.45　 384.9% 0.0053%
＜2846＞ NFダウHE　　　　17899 　5281.081　 233.43% -0.0166%
＜7942＞ JSP　　　　　　　270000 　123019.04　 191.59% -0.0586%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　963373 　486315.554　 178.91% 0.1641%
＜7901＞ マツモト　　　　　　190700 　65280.02　 149.63% -0.0191%
＜5451＞ ヨドコウ　　　　　　726200 　324939.06　 134.88% 0.1261%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1658180 　399173.549　 122.59% 0.0789%
＜2563＞ iS500米H　　　969420 　132311.686　 121.89% -0.0121%
＜1671＞ WTI原油　　　　　634127 　921781.074　 121.39% 0.0932%
＜2624＞ iF225年4　　　49110 　74870.729　 119.05% -0.0223%
＜8783＞ abc　　　　　　　843400 　67837.7　 117.25% 0.0691%
＜2251＞ JGBダブル　　　　301800 　67496.005　 116.01% -0.0076%
＜9130＞ 共栄タ　　　　　　　181900 　101589.82　 102.76% 0.0277%
＜3541＞ 農総研　　　　　　　124100 　30954.56　 101.3% 0.0026%
＜255A＞ ジーエルテクノ　　　98100 　155073.5　 88.33% 0.0074%
＜1662＞ 石油資源　　　　　　4244000 　5304807.3　 75.67% 0.1056%
＜5597＞ ブルーイノベ　　　　117400 　87095.76　 72.53% 0.1011%
＜2866＞ GX優先証　　　　　69528 　32781.868　 71.49% -0.0059%
＜9628＞ 燦HD　　　　　　　118700 　81308.66　 70.59% 0.0033%
<8362> 福井銀　　　　　　　167300 　312119.9　 65.52% -0.0141%
<2641> GXGリーダー　　　13043 　26769.802　 64.36% -0.0223%
<2556> OneJリート　　　65770 　63946.064　 60.4% -0.0024%
<5949> ユニプレス　　　　　259200 　243748.58　 59.54% -0.0013%
<447A> SSゴルヘ無　　　　276020 　48736.016　 58.99% 0.0356%
＜2432＞ DeNA　　　　　　3309600 　4950664.49　 57.51% 0.0578%
<8746> unbanked　　1832500 　318669.68　 56.23% 0.1915%
<1494> One高配　　　　　2887 　77545.408　 54.48% -0.0264%
<1618> NFエネ資源　　　　4514 　132105.622　 54.26% 0.0418%
<3179> シュッピン　　　　　259600 　189438.36　 52.27% -0.0183%
<4192> スパイダーP　　　　235900 　35247.54　 47% -0.0369%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

