個別銘柄戦略: ヨドコウやディーエヌエーに注目
個別銘柄戦略: ヨドコウやディーエヌエーに注目
先週末2月27日の米株式市場でNYダウは521.28ドル安の48,977.92ドル、ナスダック総合指数は210.17pt安の22,668.21pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比415円安の58685円。為替は1ドル＝156.00-10円。今日の東京市場では、26年3月期業績と配当予想を上方修正した北陸電力＜9505＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したピーエス＜1871＞、26年3月期純利益と配当予想を上方修正したヨドコウ＜5451＞、26年3月期増配予想を発表した松井証＜8628＞、26年3月期配当予想を上方修正した日シス技術＜4323＞、発行済株式数の22.4％上限の自社株買いと消却を発表したディーエヌエー＜2432＞発行済株式数の3.2％上限の自社株買いと消却を発表した三菱倉＜9301＞、1株を2株に分割すると発表したマルマエ＜6264＞、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想の上方修正と増配予想を発表した加地テック＜6391＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したリンコー＜9355＞、26年3月期配当予想を上方修正したミナトHD＜6862＞、株主優待制度を一部変更すると発表したヴィアHD＜7918＞、中期経営計画を発表し27年3月期復配を目指すとしたTrail＜3358＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が1.3％減となったパーク24＜4666＞、25年12月期決算発表を再延期すると発表したブイキューブ＜3681＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が41.7％減となったキタック＜4707＞、第1四半期営業利益が6.3％減となったナトコ＜4627＞、26年3月期業績予想を下方修正したセキド＜9878＞、株主還元に関する方針を変更し26年3月期配当予想を下方修正したダイドー＜3205＞、株式売出しと自社株買いを発表したジーエルテクノホールディングス＜255A＞などは軟調な展開が想定される。《FA》
