*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～地政学リスクへの警戒からリスク回避姿勢～

2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■地政学リスクへの警戒からリスク回避姿勢

■北陸電力、26/3上方修正 営業利益 890億円←700億円

■ジェイテクト＜6473＞車部品7子会社を独金融に売却、欧事業を再編



2日の日本株市場は売り先行で始まり、売り一巡後は下値の堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスになりそうだ。2月27日の米国市場はNYダウが521ドル安、ナスダックは210ポイント安だった。JPモルガンやゴールドマンサックスなど金融株は、インフレが高止まりしていることやクレジットリスクへの懸念から売られた。人工知能（AI）過剰投資懸念からエヌビディアなどハイテク株の下げも重荷になった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比415円安の58685円。円相場は1ドル＝156円10銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国とイスラエルは2月28日、イラン全土への標的を攻撃した。イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことで、イランは報復として湾岸諸国に攻撃を実施している。3月1日も大規模な攻撃は続いていると報じられており、紛争長期化への警戒からリスク回避姿勢が強まるだろう。週明けの米国市場の反応を見極めたいとして、積極的な売買は手控えられやすい。



日経225先物はナイトセッションで58390円まで下げた後は、日中比460円安の58640円まで下げ幅を縮めている。下値の堅さが意識されるようだと、先物主導でのリバウンド狙いの動きをみせてくる可能性はありそうだ。一方で、ナイトセッションの安値を割り込んでくるようだと下へのバイアスが強まりやすく、節目の58000円割れが射程に入ろう。



指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが警戒されるほか、米国の流れからメガバンクなど金融株の弱い値動きが警戒されやすい。一方で、地政学リスクへの警戒から防衛関連株のほか、ホルムズ海峡が封鎖されるリスクから資源株などに短期資金が集中しやすい。そのほか、リスク回避のなかで、新興市場での中小型株への資金シフトもありそうだ。

■北陸電力、26/3上方修正 営業利益 890億円←700億円

北陸電力＜9506＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を700億円から890億円に上方修正した。七尾大田火力発電所2号機の停止による影響があったものの、水力増や市場価格・需給環境好転等を踏まえ、上方修正した。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（58850.27、+96.88）

・為替相場は円安・ドル高（156.10-20）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（67.02、+1.81）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・三菱電機＜6503＞東芝と半導体再編協議、AIインフラ焦点

・栗田工業＜6370＞PFAS対策本格展開、米で水道事業者深耕

・ジェイテクト＜6473＞車部品7子会社を独金融に売却、欧事業を再編

・NITTOKU＜6145＞片岡製作所の事業取得、レーザー加工で新会社

・ACSL＜6232＞AIドローン開発、プリファードと協業

・カナデビア＜7004＞インドでグリーン水素製造、現地事業者と連携

・アズワン＜7476＞AI検索導入、科学機器・医療資材EC拡充

・横河電機＜6841＞次世代原発で英社と協業、制御システム提供

・ミネベアミツミ＜6479＞ミツミ電機、負荷電流300ミリアンペア制御のHDMI特化IC

・SWCC＜5805＞5カ年中計策定、営業益400億円

・野村総合研究所＜4307＞米AIとの連携拡大、LLMの日本向け導入支援

・ソフトバンク＜9434＞エリクソンと、フィジカルAIの低遅延通信成功

・神戸製鋼所＜5406＞取締役執行役員・木本和彦氏、原料炭高騰、鋼材値上げカギ

・アサヒGHD＜2502＞アサヒグループ食品、海外で酵母・乳酸菌拡販、供給体制整える

・JR西日本＜9021＞顔認証改札機に新型、大阪・新大阪駅、ICカードも通過可能



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・10：30 日本銀行氷見野副総裁が講演予定

＜海外＞

・特になし《YY》