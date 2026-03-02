関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比415円安の58685円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.00円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みずほFG＜8316＞、富士通＜6702＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比415円安の58685円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は521.28ドル安の48977.92ドル、ナスダックは210.17ポイント安の22668.21で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなり早期利下げ期待が後退、さらに地政学的リスク上昇を警戒し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）過剰投資懸念が根強く半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが売られ、さらに、クレジット懸念も更なる重しとなり相場は続落した。トランプ大統領が記者団の質問に、イランとの協議に満足していないと応えると軍事行動などを警戒し、一段安。終日軟調に推移し、終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円89銭から156円22銭まで上昇し、156円10銭で引けた。米・1月生産者物価指数（PPI）が予想を上回る伸びを記録したほか、米2月シカゴ購買部協会景気指数も予想外に改善し、ドル買いが優勢となった。その後、米イラン協議が合意なく終了したため米国による対イラン軍事行動を警戒し安全資産としての国債買いに長期金利低下に伴うドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1791ドルへ下落後、1.1827ドルまで上昇し、1.1814ドルで引けた。独2月消費者物価指数が予想以上に鈍化したためユーロ売りが優勢となった。
27日のNY原油先物4月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋1.81ドル（＋2.78％）の67.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.85－67.83ドル。
「ADR上昇率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5616 328 6.2
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 2134 98 4.8
1
5020 (JXHLY) ENEOS 19.69 1536 48 3.2
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7020 154 2.2
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4808 103 2.1
9
「ADR下落率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2636 -143.5 -5.1
6
6702 (FJTSY) 富士通 22.12 3451 -137 -3.8
2
8601 (DSEEY) 野村HD 9.00 1404 -48.5 -3.3
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.87 6919 -232 -3.2
4
■そのたADR（27日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2636 -143.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.01 -0.10 5468 -1
5
8035 (TOELY) 住友商事 42.51 0.96 6632 -3
1
6758 (SONY.N) TDK 15.51 -0.03 2420 -4.
5
9432 (NTTYY) KDDI 17.03 -0.09 2657 -1
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.48 -0.03 1086 16.
5
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.27 0.07 5190 -3
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.06 -0.06 4075 -1
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.29 4808 10
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.65 0.54 6131 -3
7
8001 (ITOCY) 丸紅 379.35 -5.39 5918 -9
0
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.87 -0.14 6919 -23
2
8031 (MITSY) 東京エレク 141.31 -1.21 44089 7
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7020 15
4
4568 (DSNKY) 第一三共 19.51 -0.09 3044 -2
0
9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.00 2733 -9
0
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.42 0.15 1125 -114
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.20 -0.50 2090 -16.
5
7267 (HMC.N) スズキ 60.37 1.01 2354 -16.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.08 -0.25 5953 -3
4
6902 (DNZOY) ファナック 22.56 0.15 7039 -7
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 33.61 0.61 10486 3
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.95 -0.11 2800 -1
6
8411 (MFG.N) オリックス 35.55 -0.04 5546
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.68 0.11 19781 -13
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.75 0.22 5850 3
1
7741 (HOCPY) キヤノン 30.29 -0.13 4725 -3
7
6503 (MIELY) 三菱電機 76.19 0.39 5943 -4
8
6981 (MRAAY) 日東電工 23.21 0.14 3621 -1
6
7751 (CAJPY) 任天堂 14.10 -0.07 8798 -19
7
6273 (SMCAY) SMC 23.94 -0.21 74693 -72
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.44 0.04 424 -9.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 48.30 -1.50 75348 -15
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.02 -0.05 2187 -8.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.84 0.71 5279 -1
1
6702 (FJTSY) 富士通 22.12 -0.73 3451 -13
7
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.50 17.90 20202 -2
8
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.01 0.00 3747 -4
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.68 0.38 2134 9
8
8002 (MARUY) 三井物産 750.54 13.00 5854 -1
8
6723 (RNECY) ルネサス 9.42 0.18 2939 -3
0
6954 (FANUY) 京セラ 17.69 0.01 2760 -3.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.39 -0.05 1590 -2
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 33.61 -0.48 5243 -3
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.08 -0.56 7500 -3
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.26 0.06 3201 -4
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.89 -0.21 2427 -3
5
6857 (ATEYY) シスメックス 9.38 0.38 1463 -
9
4543 (TRUMY) テルモ 13.46 0.38 2100 -1
0
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.51 0.08 1640 -
6
（時価総額上位50位、1ドル156円換算）《AN》
