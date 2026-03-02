関連記事
前日に動いた銘柄 part2ユニチカ、マツモト、JMACSなど
銘柄名<コード27日終値⇒前日比
日本マイクロニクス＜6871＞ 12200 -360
半導体関連の一角として売りが優勢。
古河電気工業＜5801＞ 28100 +95
コーニング株価下落で電線株にも売り。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 2182 -28
中小型半導体株として売りが波及。
アドバンテスト＜6857＞ 26850 -1275
米エヌビディ株安を受けてAI・半導体関連に売り。
SCREEN＜7735＞ 22925 -765
半導体製造装置大手は揃って売られる。
日東紡績＜3110＞ 25200 -270
半導体・データセンター関連として本日は売り優勢。
東京エレクトロン＜8035＞ 44010 -1300
半導体関連の代表格として売り。
HOYA＜7741＞ 28265 -940
半導体関連下落で利食い売りが集まる。
ユニチカ＜3103＞ 1918 +301
株価の過熱感は依然として残り。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4089 -109
シティグループ証券では目標株価を引き下げ。
荏原製作所＜6361＞ 5542 -80
半導体製造装置関連の一角として。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6464 -151
半導体製造装置大手が一斉安で。
JX金属＜5016＞ 4159 +17
東邦チタニウムとの統合比率にサヤ寄せの面も。
マツモト＜7901＞ 1305 +300
クエストリーと次世代DAT事業構想へ協調。
Abalance＜3856＞ 619 +100
検証委員会の検証報告書を公表。
TBグループ＜6775＞ 175 +11
スピード調整一巡感で押し目買い。
テクミラ＜3627＞ 302 +47
JPYCに資本出資と発表。
JMACS＜5817＞ 1751 +300
ボックス上放れに追随の動き強まる。
精工技研＜6834＞ 21640 -2030
光関連株安の中で利食い売りが向かう。
テクニスコ＜2962＞ 1237 -80
株価の過熱感は強い状態で。
ELEMENTS<5246> 656 +45
クラウドサービス提供の大口案件を受注。
タスキHD<166A> 934 +57
東証グロースからプライムへの市場区分変更を申請。
スローガン<9253> 779 0
26年2月期利益予想を上方修正し26日活況。27日は売り優勢。
DELTA-P<4598> 254 +14
DFP-10917臨床試験の概略を発表し26日買われる。27日も買い優勢。
窪田製薬HD<4596> 236 -4
26日大幅高の反動安。
サスメド<4263> 1115 +51
引き続きあすか製薬との共同研究開発でのマイルストン達成が手掛かり。
Birdman<7063> 139 -15
26日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
GENDA<9166> 629 +41
マレーシアでカラオケ施設運営事業を行う
Ottotree Entertainmentを子会社化。
イーディーピー<7794> 1431 -38
引き続き強弱観が対立し売り買い交錯。
AVILEN<5591> 1049 +71
ベルシステム24とAIエージェント実装型のBPOモデル構築を
目的とした合弁会社設立。《CS》
