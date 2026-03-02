PKSHA　Technology、Biz　Freakを子会社化、63,353株取得で議決権53.7%へ

■独自AI PMツール「バクソクボード」活用の開発モデルを融合

PKSHA Technology<3993>(東証プライム)は2月27日、Biz Freakの株式を取得し子会社化することを発表した。2月27日開催の取締役会で決議し、取得株式数は63,353株、議決権所有割合は53.7%となる予定である。株式譲渡実行日は2026年3月6日を予定している。取得価額は守秘義務により非開示としている。

同社グループは「未来のソフトウエアを形にする」を掲げ、AIの社会実装を通じた課題解決を推進してきた。Biz Freakは国内エンタープライズ向けに新規事業開発やアジャイル開発を提供し、特許取得済み手法や独自AI PMツール「バクソクボード」を活用した「バクソク」開発モデルを強みとする。仙台拠点を軸に人材採用・育成基盤も構築している。

同件により、高度なアルゴリズムとアジャイル推進力を融合し、大手企業の新規事業立ち上げ支援や地方企業のAX支援まで価値提供領域を拡大する。仙台拠点の採用ネットワークを活用し、グループ全体のエンジニア供給能力を高めることで持続的成長を支える体制を強化する方針である。業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

