エターナルホスピタリティグループ、シンガポールで「焼鳥屋　鳥貴族」FC展開へ

■FairPrice系Gohan Conceptsとフランチャイズ契約を締結予定

エターナルホスピタリティグループ<3193>(東証プライム)は2月27日、シンガポールにおけるフランチャイズ契約締結を決議したと発表した。Fairprice Group Food Services Pte LtdとBHAG Pte.Ltd.の合弁会社であるGohan Concepts Pte.Ltd.との間で契約を結び、「焼鳥屋 鳥貴族」の出店を進める。契約締結は2026年3月を予定する。

同社グループは「Global YAKITORI Family」を掲げ、米国や東アジアで展開を拡大してきた。東南アジアではベトナム子会社設立、フィリピンでのフランチャイズ契約締結に続く動きとなる。シンガポールは日本食文化が成熟し、焼鳥業態も一定の市場を形成しており、さらなる成長が期待される市場と位置付ける。

契約内容は、同社が保有する商標・ノウハウを用いた店舗展開を許諾し、運営面のバックアップを提供するもの。ロイヤリティは売上高に一定料率を乗じた額とする。Gohan Concepts Pte.Ltd.は資本金3,000,000シンガポールドル(約372百万円)、FairPriceが51%、BHAG Pte.Ltd.が49%を出資する。今期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

