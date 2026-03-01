*10:02JST 【PR】個人投資家向け銘柄ランキング―時価総額上位100社中個人投資家視点で最も評価が高かった銘柄はソフトバンク―（3）

【PR】個人投資家向け銘柄ランキング―時価総額上位100社中、個人投資家視点で最も評価が高かった銘柄はソフトバンク―（2）の続き

◆【項目別ランキング】ポイント解説

➀株主還元は充実しているか？

1位：ソフトバンク＜9434＞

・配当利回り 3.95%（※１）、優待利回り 4.6%（※２）の還元利回り は100社の中でも突出

・100株を1年以上保有することで、1,000円分のPayPayマネーライト（※４）がもらえ、生活費節約にも直結

→「買うだけで毎年実利が得られる」点はインカムゲイン志向には最強の魅力

2位：本田技研工業＜7267＞

・配当利回り 4.31%（100社中トップ）

・長期保有で HondaJet体験会（抽選） などユニークな優待が人気

3位：日本たばこ産業＜2914＞

・配当利回り 4.01%（本田技研工業に次ぐ高さ）

・消耗品ビジネスで利益が安定しやすく、財務大臣が1/3超保有する安心感も魅力

➁業績は安定しているか？

1位：ソフトバンク＜9434＞

・通信事業という安定基盤に加え、LINE・ヤフー・PayPayなど非通信事業の収益基盤も強く安定性は極めて高い

・利益のブレも極めて小さく、配当の持続性への信頼も厚い

2位：伊藤忠商事＜8001＞

・2025年度予想利益は9,000億円（5大商社トップ）※同社IR資料より

・非資源事業が中心で、他商社と比較して業績が安定しやすい

3位：KDDI＜9433＞

・通信インフラのストック型ビジネスに加え、金融・エネルギーやDXなど非通信事業も堅調

・営業利益率も高く（25年3月期で19%）、大手通信業界でトップクラス

➂株価は大きく崩れなさそうか？

（a）βランキング

1位：パン・パシフィックインターナショナルホールディングス＜7532＞

・ドン・キホーテを展開、景気に左右されにくい“ディフェンシブ銘柄”

・消耗品需要＋海外展開による安定収益

2位：花王＜4452＞

・シャンプー・洗剤など生活必需品中心で売上が安定

・高いブランド力で価格競争が少ない

3位：豊田自動織機＜6201＞

・トヨタ向け供給やフォークリフト世界シェアNo.1の安定収入

・キャッシュリッチで財務基盤も極めて健全

（b）個人投資家数

・1位：NTT＜9432＞ 約280万人（2025年9月30日時点）

・2位：ソフトバンク＜9434＞ 約152万人（2025年9月30日時点）

・3位：三菱UFJフィナンシャルグループ＜8306＞ 約120万人（2025年3月31日時点）

一般的に、個人株主数が多いほど株価変動が小さく、PERが高まりやすいと言われております。ソフトバンクは個人投資家の重要性を早くから認知しており、個人投資家を対象としたIRイベントも近年積極的に行っています

➃手が届きやすい金額で買えそうか？

・1位：NTT＜9432＞（約1.6万円）

・2位：ソフトバンク＜9434＞（約2.1万円）

・3位：ラインヤフー＜4689＞（約4.1万円）

投資初心者にとって “最初の1単元が買えるかどうか” は重要です。中でも10万円以下で買える銘柄は、心理的ハードルが大きく下がると言えるでしょう。

➄売りたいときに売れそうか？

・1位：レーザーテック＜6920＞（18回転）

・2位：フジクラ＜5803＞（14回転）

・3位：ディスコ＜6146＞（10回転）

いずれも半導体銘柄で、単位株の金額やボラティリティ（利益獲得の余地）の高さからデイトレーダーの売買が活発という特徴があります。

■最後に：

高い利回り、安定した業績、買いやすい株価水準。これら3つが揃っている大型株は実は多くありません。本レポートのランキングは、100銘柄を対象に客観的なデータを使って評価したものですが、ソフトバンクは全ての評価項目で高得点を獲得し、総合1位を達成しました。特に「インカムゲイン重視で堅実に資産を増やしたい」投資家のみなさんにとっては、ソフトバンクは魅力的な選択肢の1つとなりえるでしょう。

＜注＞

※１ 2026年1月20 日時点の株価を前提とした数値であり、変動する可能性があります。購入時の株価により実際の数値は異なります。

※２ 株主優待利回りは、対象となる株主に進呈されるPayPayマネーライト(1,000円分)を、2026年1月20日時点の株価から算出されるソフトバンク株式会社株式の最低投資金額(217円)で除した値です。

※３ 2026年1月20日時点の株価を前提とした金額であり、変動する可能性があります。

※４ 譲渡・請求書払い（税金以外）、PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。出金・自治体への請求書払い（税金など）には利用不可です。



重要事項（ディスクレーマー）

株式会社フィスコ(以下「フィスコ」という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したものですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業から報酬を受け取って作成されています。本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062東京都港区南青山5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IRコンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp《FA》