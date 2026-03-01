*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【対米投資で思惑募るテーマ株】好トレンド継続と見る銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

-----------

※2026年2月22日15時に執筆

昨年の石破政権時に決まった対米5500億ドルの投融資に関して、詳細な情報が明らかになってきました。当初は「共同文書による確認は求めない」など、国民を戸惑わせる赤沢大臣の発言がありましたが、そのお話はちゃんとまとまったんですかねぇ…。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

発端はトランプ大統領が関税を日本車にも例外無く適用すると発表した事で「日本の自動車業界はどうなるんだ！」と、マスコミが騒ぎ立てました。そして結果的には、年間数兆円になるであろうトランプ関税を免除してもらう事を代償に、日本円で80兆円以上を米国に拠出すると発表後、日本国民全員が頭に「？」が浮かんでいたのが懐かしいですな。

その後に高市政権が誕生し、裏で相当な人達が尽力した甲斐があって、なんとか投融資という形に決着させてくれたのだと思います。しかもトランプ大統領はこの5500億ドルの投融資が決定後も関税維持したままですからねぇ。一本取られましたね、本当に。ただ、投資家にとっては関連テーマ急騰の恩恵を授かる事ができました。

目先では相互関税を違法とする判決を不服として、トランプ大統領が10%の新関税を設定し、さらに15%に引き上げると発表しております。正直、関税がコロコロ変わりすぎて今がいくらなのか把握しきれませんな。そんな事もあり、関税に関して株式市場は冷めたムードも感じられますな。今や5500億ドル投融資の方がよほど好材料であって、ガス火力発電や人工ダイヤモンド分野など第一弾だけで約360億ドル。それでも全体の6～7%のようです。今後、5500億ドル全てを投資計画が発表される頃にはあらゆるテーマが上昇して、お祭り騒ぎになっているかもしれませんねぇ。それに加えて高市政権の17分野の投資も計画されているわけですから、今の株高はまだ序章に過ぎないという事なんでしょうか…。

さて、まずは人工ダイヤモンド関連からチェックして参ります。25日移動平均線を下値に上昇トレンドのノリタケ＜5331＞は、人工ダイヤモンドのプロジェクト発表を受けて急動意しました。業績も堅調で、ダイヤモンド砥石などを手掛けている事から人工ダイヤの加工で思惑があるようですねぇ。

同じく旭ダイヤモンド工業＜6140＞も人工ダイヤ関連として思惑買いが流入しました。ダイヤモンド工具最大手の同社は、PBRも割安で業績も安定感がありますな。日本側は人工ダイヤモンドの生産ではなく、加工や技術提供などで当プロジェクトに参画するとの報道もあり、短期資金が流入している様子。

人工ダイヤ合成の超高圧工具のトップクラスメーカーの冨士ダイス＜6167＞もマネーゲーム的な売買で株価が乱高下しております。エントリーのタイミングを誤って高値掴みをしないように気をつけたいです。ダイヤモンドの加工というニッチな市場でも、これほどの企業がトップクラスの技術を持っているのは、やはりものづくり大国として誇らしいですな。

続いてガス火力発電やデータセンター関連として思惑のある東京エネシス＜1945＞は、直近で大株主からの売り出しがあったものの、自己株式の消却で需給の調整を行っている様子。EPSも年々上昇傾向にあり、PBRの割安感もありますな。

昨年来高値を更新した明星工業＜1976＞は、自社株買いなどにも積極的です。英ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドの保有割合が上昇している事も気になりますねぇ。LNG関連にも強い建設会社であり、米ガス火力発電関連として要チェックです。

最後は電力プラントや半導体工場向けが好調のPILLAR＜6490＞です。2月9日の決算では減益予想から一転して増益見通しとなったようで、この先も監視を強めて参りますよ。チャート(日足)もしっかり昨年来高値を更新中です。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」や「今月の注目株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

----

執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず《HM》