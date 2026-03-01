*10:00JST 【PR】個人投資家向け銘柄ランキングー時価総額上位100社中個人投資家視点で最も評価が高かった銘柄はソフトバンクー（1）

本レポートは、時価総額上位100社を対象（26年1月20日時点）に、特にインカムゲインを重視する個人投資家が重視する「配当・優待などの株主還元の高さ」、「業績の安定性」、「株価の安定度」、「金額的な購入のしやすさ」、「売りたいときの売りやすさ」の5つ基準をもとに、公表されている実データをつかって評価した結果をまとめたものです。

評価結果は、総合ランキング1位がソフトバンク＜9434＞、2位がNTT＜9432＞、3位がアサヒグループホールディングス＜2502＞となりました。ソフトバンクは配当利回り約4%（※１）、優待利回り約5%(※２)という圧倒的水準に加え、通信業界という景気に左右されづらい業界特性、通信と非通信を組み合わせた安定的な収益基盤、2万円台（※３）で購入できる価格の手頃さ、多くの個人株主数の獲得による株価の安定性が高く評価され、インカムゲイン重視の個人投資家視点で本レポート上、最も高いスコアを獲得しています。

※１ 2026年1月20 日時点の株価を前提とした数値であり、変動する可能性があります。購入時の株価により実際の数値は異なります。

※２ 株主優待利回りは、対象となる株主に進呈されるPayPayマネーライト(1,000円分)を、2026年1月20日時点の株価から算出されるソフトバンク株式会社株式の最低投資金額(217円)で除した値です。

※３ 2026年1月20日時点の株価を前提とした金額であり、変動する可能性があります。

1. インカムゲイン重視の個人投資家が株を選ぶ際の基準

株式投資には「値上がり益（キャピタルゲイン）」と「配当・優待などのインカムゲイン」の2つがあります。

今回ターゲットとするのは、コツコツと着実に資産形成したいインカムゲイン重視な投資家です。そんな投資家が最も重視するのは、日々の値動きで一喜一憂するような銘柄ではなく、長期で安定したリターンを提供してくれる“堅実な株”です。

そのため、本レポートでは、次の5つの観点で銘柄を評価します。

a. 株主還元は充実しているか？

・配当利回り＋株主優待利回りを合算した「総還元利回り」で評価

・特に「100株で1年間保有した時の優待価値」を重視

・小口投資家ほど還元の“確実性”を求めるため、最重要項目として重み付け

b. 業績は安定しているか？

・過去5年間の当期純利益の変動係数（＝標準偏差 ÷ 平均）で評価

・利益が安定している企業ほど、配当の持続可能性が高い

c. 株価は大きく崩れなさそうか？

・市場全体（TOPIX）に対する株価の感応度（β）と個人投資家数（多いほど株価が安定する傾向）の2軸で評価

・値動きが安定している企業は、投資初心者にも安心感がある

d. 手が届きやすい金額で買えそうか？

・100株購入時に必要な金額で評価

・小口投資家にとって「最初のハードル」であり、購入しやすさに直結

e. 売りたいときに売れそうか？

・年間出来高 ÷ 発行済株式数（回転数）で評価

・流動性が高ければ「欲しいときに買える」「売りたいときに売れる」という安心感が強い

2. 対象銘柄と各基準の評価方法

（1）評価対象

・時価総額上位100社（2026年1月20日時点）

・データ出所：フィスコ取得データ、各社公表データ

（2）評価項目と手法（いずれも2026年1月20日時点のデータを使用）

a. 株主還元は充実しているか？

・総還元利回り＝配当利回り＋優待利回り

・優待は「100株を1年保有」前提

・現金同等性の高い優待（クオカード、ポイント等）のみ利回り計算の対象

・データ出所：フィスコ取得データ

b. 業績は安定しているか？

・過去5年の当期利益の変動係数

・データ出所：各社公表データ

c. 株価は大きく崩れなさそうか？

・β値（TOPIXに対する株価の感応度）

・個人投資家数：多いほど株価が安定しやすいとされる

・データ出所：フィスコ取得データ、各社株主データ

d. 手が届きやすい金額で買えそうか？

・時価 × 100株

・データ出所：フィスコ取得データ

e. 売りたいときに売れそうか？

・年間出来高 ÷ 発行済株式数（回転数）

・データ出所：フィスコ取得データ

（3）スコアリング方法

・各項目で1〜100位を付与

・1位 = 100点、100位 = 1点

・配点割合を合計し総合点を算出

3. 評価結果を踏まえたランキング

※数値の根拠はフィスコ公式HP企業調査レポート内にある「個人投資家向けオススメランキングレポート_データシート」をご参照ください。

