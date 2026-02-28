*14:33JST 英ポンド週間見通し：底堅い動きか、英3月利下げ観測も円売りがサポート

■強含み、日英金利差の大幅縮小観測は後退

今週のポンド・円は強含み。日本銀行による3月追加利上げ観測は一段と後退し、日英金利差が大幅に縮小する可能性は低いことから、リスク回避のポンド売り・円買いは縮小。一時212円台前半までポンド高円安に振れる場面があった。米国によるイラン攻撃の可能性が高まり、原油先物は一段と上昇したこともポンド買い・円売りを促したようだ。取引レンジ：208円14銭-212円12銭。

■底堅い動きか、英3月利下げ観測も円売りがサポート

来週のポンド・円は底堅い動きとなりそうだ。英国の直近のインフレ指標は鈍化し、緩和的な金融政策への思惑が広がりやすい。英中央銀行による3月追加利下げ観測により、ポンド買いは抑制される展開となりそうだ。一方、日本銀行による3月追加利上げ観測は後退。原油先物の上昇も意識され、ポンド高円安の流れは続くとみられる。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・特になし

予想レンジ：209円00銭-212円00銭《FA》