*07:25JST NY債券：米長期債相場は強含み、米国によるイラン攻撃の可能性高まる

27日の米国長期債相場は強含み。報道によると、トランプ米大統領は、「イランの核協議での対応に満足していない」、「軍事力を行使しなければならない時もある」との見方を伝えたことが材料視されたようだ。この日の米国債市場では安全逃避の買いが観測された。イラン側は核兵器を放棄する意思を示していないもよう。イールドカーブはまちまちの気配。

CMEのFedWatchツールによると、27日時点で4月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は77％程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は55％程度。10年債利回りは4.000％近辺で取引を開始し、4.004％近辺まで上昇した後はじり安となり、3.955％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて3.956％近辺で推移。

イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は57.50bp近辺、2－30年は124.40bp近辺で引けた。2年債利回りは3.39％(前日比：-4bp)、10年債利回りは3.96％（前日比-5bp)、30年債利回りは、4.63％(前日比：-4bp)で取引を終えた。