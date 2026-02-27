*23:15JST 【市場反応】米1月コアPPIは予想外に加速、ドル買いに転じる

米労働統計局が発表した1月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.5％と、12月から予想以上に加速し昨年9月来で最高となった。前年比では＋2.9％と12月＋3.0％から鈍化し昨年10月来で最低。予想を上回った。コア指数は、前月比＋0.8％と、12月から予想外に加速。昨年7月来で最高となった。前年比では＋3.6％と、予想外に12月＋3.3％から加速し昨年3月来で最高となった。

米国債相場は地政学的リスクで買われ、10年債利回りは昨年11月来初めて4％を割り込んだ。ドルはインフレ加速で、上昇。ドル・円は155円90銭から156円21銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1805ドルから1.1795ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3473ドルから1.3449ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・1月生産者物価指数（PPI）：前月比＋0.5％、前年比＋2.9％（予想：＋0.3％、＋2.6％、12月＋0.4％←＋0.5％、＋3.0％）

・米・1月生産者物価コア指数：前月比＋0.8％、前年比＋3.6％（予想：＋0.3％、＋3.0％、12月＋0.6％←＋0.7％、＋3.3％）《KY》