ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第1四半期決算説明会文字起こし（2）

■会社紹介

はじめに、当社の概要について簡単にご説明いたします。

当社は2002年に設立し、家賃債務保証事業を中心に展開しております。

2008年に福岡でサービスを開始して以降、神奈川、東京、新潟、大阪、仙台、名古屋へ拠点を広げ、現在は全国7拠点で事業を行っております。

また、フランチャイジーによるランドリーサービスとフィットネスサービスの運営も行っております。

賃貸業界では連帯保証人の確保、住宅確保要配慮者の方への対応、空室対策など、課題が一層大きくなっております。

当社は保証事業を通じて、これらの課題解決に努め、「人と地域社会の進歩発展に貢献する」という経営理念の実現を目指しております。

続いて、当社の主な事業である家賃債務保証についてご説明いたします。

【家賃債務保証サービスとは】

家賃債務保証とは、賃貸借契約時に必要な連帯保証人の代わりに、当社が機関保証としてその役割を担う制度です。

借主は当社と保証委託契約を結び、保証料をお支払いいただきます。この保証料が当社の収益となります。

【家賃債務保証サービスの流れ】

サービスの流れは、契約後に万が一滞納が発生した場合、当社が家賃を立て替えて管理会社へ送金し、その後借主に請求する仕組みです。

これにより、借主は連帯保証人探しの手間が省け、入居中に支払い困難な状況になっても、住まいを守ることができます。

一方、管理会社は専門的な入居審査や滞納リスクを軽減でき、入居率や家賃収入の安定につながります。

当社はこの事業を通じて、借主の生活を守り、管理会社の収益を確保し、暮らしの循環を支える重要な役割を果たしております。

【支払い方法と仕組み】

また、この家賃債務保証サービスには「一般保証型」と「支払委託型」の2種類あります。

一般保証型は借主が管理会社へ家賃を支払い、滞納時に当社が立て替える方式、支払委託型は当社が借主から家賃を引き落とし、貸主へ送金する方式です。

なお、このサービスは不動産管理会社を通じて借主へ提供されるため、当社の営業先は不動産管理会社となっております。

以上が、当社の概要です。

詳しい会社概要につきましては、最後のページに付録として掲載しておりますので、あわせてご覧いただければと存じます。

