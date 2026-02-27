*17:15JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、値を戻す展開

27日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米10年債利回りの低下でドル売り、日経平均株価の軟調で円買いが先行し、早朝の156円17銭から午後に155円54銭まで値を下げた。その後は米10年債利回りの下げ渋りを受け、値ごろ感からドルは買い戻された。

・ユ-ロ・円は183円70銭から184円47銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1789ドルから1.1821ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値58,606.03円、高値58,924.17円、安値58,130.57円、終値58,850.27円(前日比96.88円高)

・17時時点：ドル・円156円00-10銭、ユ-ロ・円184円30-40銭

【要人発言】

・ベッセント米財務長官

「日本が復活、日米同盟はより強固に」

【経済指標】

・日・2月東京都区部消費者物価コア指数：前年比+1.8％（予想：+1.7％、1月：+2.0％）

・日・1月鉱工業生産速報値：前月比+2.2％（予想：+5.6％、12月：-0.1％）

・スイス・10-12月期国内総生産：前年比+0.7％（予想：+0.5％）《TY》