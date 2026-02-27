関連記事
アークランズなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7678＞ ;あさくま;1086%;38000;0.24;4720;15 ＜6654＞ ;不二電機;281%;12100;2.24;1108;-1 ＜8163＞ ;SRSHD;262%;305200;0.09;1258;2 ＜3662＞ ;エイチームHD;248%;179800;0.59;1033;18 ＜9900＞ ;サガミHD;219%;199300;0.09;1906;-11 ＜6257＞ ;藤商事;219%;22800;3.70;1047;2 ＜4839＞ ;ＷＯＷＯＷ;167%;92200;4.95;1325;10 ＜4574＞ ;大幸薬品;137%;135100;1.59;299;2 ＜3733＞ ;ソフトウェアＳ;112%;4700;2.63;13110;-50 ＜7616＞ ;コロワイド;107%;431600;0.10;1847.5;0 ＜3903＞ ;ｇｕｍｉ;99%;894000;3.83;335;14 ＜7421＞ ;カッパクリエ;94%;56300;0.08;1580;4 ＜6620＞ ;宮越ＨＤ;83%;46900;2.32;794;6 ＜3221＞ ;ヨシックス;82%;26800;0.17;3595;45 ＜9842＞ ;アークランズ;82%;1036500;0.03;1963;-72 ＜9216＞ ;ビーウィズ;80%;49100;1.10;1813;46 ＜3559＞ ;ピーバン;76%;15400;10.48;532;-1 ＜1563＞ ;東証グロース・コアＥＴＦ;67%;5485;11.44;2350;33 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;62%;9800;0.08;2464;-3 ＜3542＞ ;VEGA;61%;30200;1.39;1985;-5
[コメント]アークランズ＜9842＞は信用倍率1倍を下回って売り長となっている。《FA》
