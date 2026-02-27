関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～Chordia、たけびしなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月27日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜190A＞ Chordia 39458800 47930.22 384.37% 0.4273%
＜5727＞ 邦チタニウム 5587000 1142817.04 289.94% 0.2182%
＜4464＞ ソフト99 161600 47784.7 286.71% 0.0012%
＜3070＞ ジェリービー 16482500 246543.58 253.95% 0.11%
＜3856＞ Abalance 1477900 112175.8 235.94% 0.1926%
＜2236＞ GXUS配貴 64724 13074.706 231.81% -0.0027%
＜8117＞ 中央自 554700 168473.38 222.35% 0.0075%
＜2556＞ OneJリート 82710 30957.406 188.93% -0.0085%
＜5817＞ JMACS 2965400 842438.86 184.44% 0.1171%
＜5131＞ リンカーズ 835800 22683.22 179.91% 0.0507%
＜3655＞ ブレインP 66500 40153.48 151.48% -0.0022%
＜4881＞ ファンペップ 1093900 27811.1 144.67% 0.1022%
＜7885＞ タカノ 1134400 350277.32 134.51% 0.1656%
＜7510＞ たけびし 96800 66381.96 134.38% 0.0722%
＜2013＞ 米高配当 780530 70586.998 126.35% -0.0065%
＜166A＞ タスキHD 1436000 384413.04 125.97% 0.0547%
＜7082＞ ジモティー 306600 67663.52 125.11% 0.0067%
＜431A＞ ユーソナー 437800 316994.58 120.6% -0.025%
＜3315＞ 日本コークス 10470100 423690.36 117.1% 0.1311%
＜380A＞ GXチャイナテク 175380 52481.962 116.26% -0.0139%
<5136> tripla 193800 92546.36 112.28% -0.0216%
<1595> NZAMJリート 201109 117339.566 110.93% -0.0105%
<2962> テクニスコ 2671000 1127199.06 109.04% -0.0728%
<1496> IG社債H 38427 22074.231 105.82% 0.0017%
<496A> OneJ1720 387180 151349.697 104.84% 0.0029%
<2983> アールプランナ 140200 143256.22 101.47% 0.0505%
<6955> FDK 374100 78414.94 99.98% 0.0905%
<2673> 夢隊 530500 45685.14 98.43% 0.0235%
<5597> ブルーイノベ 102700 64678.8 97.22% 0.0644%
<8368> 百五銀 1746400 1064691.42 96.85% 0.0806%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
