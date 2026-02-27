ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～Chordia、たけびしなどがランクイン

2026年2月27日 14:58

記事提供元：フィスコ

*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Chordia、たけびしなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月27日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜190A＞ Chordia　　 39458800 　47930.22　 384.37% 0.4273%
＜5727＞ 邦チタニウム　　　　5587000 　1142817.04　 289.94% 0.2182%
＜4464＞ ソフト99　　　　　161600 　47784.7　 286.71% 0.0012%
＜3070＞ ジェリービー　　　　16482500 　246543.58　 253.95% 0.11%
＜3856＞ Abalance　　1477900 　112175.8　 235.94% 0.1926%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　64724 　13074.706　 231.81% -0.0027%
＜8117＞ 中央自　　　　　　　554700 　168473.38　 222.35% 0.0075%
＜2556＞ OneJリート　　　82710 　30957.406　 188.93% -0.0085%
＜5817＞ JMACS　　　　　2965400 　842438.86　 184.44% 0.1171%
＜5131＞ リンカーズ　　　　　835800 　22683.22　 179.91% 0.0507%
＜3655＞ ブレインP　　　　　66500 　40153.48　 151.48% -0.0022%
＜4881＞ ファンペップ　　　　1093900 　27811.1　 144.67% 0.1022%
＜7885＞ タカノ　　　　　　　1134400 　350277.32　 134.51% 0.1656%
＜7510＞ たけびし　　　　　　96800 　66381.96　 134.38% 0.0722%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　780530 　70586.998　 126.35% -0.0065%
＜166A＞ タスキHD　　　　　1436000 　384413.04　 125.97% 0.0547%
＜7082＞ ジモティー　　　　　306600 　67663.52　 125.11% 0.0067%
＜431A＞ ユーソナー　　　　　437800 　316994.58　 120.6% -0.025%
＜3315＞ 日本コークス　　　　10470100 　423690.36　 117.1% 0.1311%
＜380A＞ GXチャイナテク　　175380 　52481.962　 116.26% -0.0139%
<5136> tripla　　　　193800 　92546.36　 112.28% -0.0216%
<1595> NZAMJリート　　201109 　117339.566　 110.93% -0.0105%
<2962> テクニスコ　　　　　2671000 　1127199.06　 109.04% -0.0728%
<1496> IG社債H　　　　　38427 　22074.231　 105.82% 0.0017%
<496A> OneJ1720　　387180 　151349.697　 104.84% 0.0029%
<2983> アールプランナ　　　140200 　143256.22　 101.47% 0.0505%
<6955> FDK　　　　　　　374100 　78414.94　 99.98% 0.0905%
<2673> 夢隊　　　　　　　　530500 　45685.14　 98.43% 0.0235%
<5597> ブルーイノベ　　　　102700 　64678.8　 97.22% 0.0644%
<8368> 百五銀　　　　　　　1746400 　1064691.42　 96.85% 0.0806%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

