株式会社Rebase：2026年3月期第3四半期決算説明文字起こし（5）

こちらは、第3四半期における販管費の内訳比較です。

主に広告宣伝費及び地代家賃の増加により、販管費全体では前年同期比1億8,600万円の増加となりました。

広告宣伝費の増加については、検索広告の効率化を図りながらも、新規集客チャネルの開拓に向けたマーケティング施策へ積極的に先行投資を行っていることが主な要因です。

また、地代家賃の増加は、昨年8月より新オフィスの賃料計上を開始したことによるものです。

こちらは、四半期別の販管費の内訳及びその推移を示したものです。

第3四半期の販管費は、前年同期比51％増となっております。

続いて、BSサマリです。

株主還元の実施などにより、前期末比で現金及び預金は減少いたしました。一方、固定資産は、オフィス移転準備に伴う敷金や保証金の計上により増加しております。

続いて、当社の成長戦略についてご説明いたします。

こちらは「インスタベース」の成長戦略です。さらなる成長の実現に向けて、（1）集客力の強化、（2）UI／UXの最適化、（3）平均単価の向上、（4）掲載スペース数の最大化、の4点に引き続き注力してまいります。



