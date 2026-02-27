*14:06JST 株式会社Rebase：2026年3月期第3四半期決算説明文字起こし（4）

続いて、最重要指標である利用総額についてご説明いたします。

利用総額は前年同期比12％増となり、四半期ベースでは過去最高を記録いたしました。

また、KPI目標に対する進捗率は76％となっており、計画どおりに推移しております。

続いて、掲載スペース数についてご説明いたします。

自然流入による掲載スペースの増加に加え、新規アライアンスの推進や既存スペースの追加掲載などにより、第3四半期は1,300件の純増となりました。

なお、本日（2月13日）時点では掲載スペース数は4万5,000件を突破しております。

今後も継続的にスペースの獲得を進めることで、利用機会のさらなる創出につなげてまいります。

こちらのスライドは、これまでご説明した各KPIについて、各事業年度の第3四半期累計の数値を一覧でまとめたものです。

こちらは、昨年度までの通期の実績をまとめたものです。

2026年3月期につきましては、通期決算発表のタイミングで改めてアップデートいたします。

以上の結果、第3四半期会計期間の業績は、売上高が前年同期比10％増の6億400万円、販管費が前年同期比51％増の5億5,500万円、営業利益が前年同期比83％減の2,800万円となりました。

また、第3四半期累計期間の業績は、売上高が前年同期比13％増の16億400万円、販管費が前年同期比46％増の14億5,200万円、営業利益が前年同期比75％減の9,400万円となっております。

冒頭でも申し上げたとおり、現状の業績は修正後の業績予想に対して計画どおりに進捗しております。

今後も新たなマーケティング施策に積極的に取り組み、新規集客チャネルの開拓を進めることで、さらなる成長を図ってまいります。



