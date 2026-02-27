*14:04JST 株式会社Rebase：2026年3月期第3四半期決算説明文字起こし（3）

まず、四半期別売上高の推移です。2026年3月期第3四半期の売上高は、前年同期比10％増の6億400万円で着地いたしました。

今後も引き続き、新規集客チャネルの開拓に注力し、さらなる成長を目指してまいります。

こちらのスライドは、四半期別の営業利益及び営業利益率の推移を示したものです。

新たなマーケティング施策に積極的に取り組んだ結果、第3四半期の営業利益は2,800万円で着地いたしました。

なお、修正後の業績予想に対しては、計画どおりに進捗しております。

続いて、「インスタベース」における重要指標についてご説明いたします。

インスタベースの最重要指標は「利用総額」です。これは、スペースの利用数と予約の平均単価の掛け合わせによって構成されています。そのため、いずれの指標も成長すれば、利用総額は着実に拡大していきます。

当社では、利用総額の成長を実現するため、特に利用数の拡大に重点を置いて取り組んでおります。

第3四半期累計の実績としては、利用数が前年同期比19％増、利用総額が前年同期比16％増となりました。

また、掲載スペース数は4万3,600件で着地しております。

次のスライドより、各指標の詳細についてご説明いたします。

まず、利用数についてご説明いたします。

第3四半期におけるスペース利用数は43万5,000件となりました。引き続き過去最高を更新しております。

既存集客チャネルの強化に加え、新規集客チャネルの開拓にも継続して取り組むことで、さらなる成長を目指してまいります。

続いて、平均単価についてです。

すべての価格帯において利用数は増加しておりますが、特に平均単価に近い価格帯での利用が堅調に推移した結果、前年同期比では横ばいとなりました。



