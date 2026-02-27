*14:02JST 株式会社Rebase：2026年3月期第3四半期決算説明文字起こし（2）

■決算説明

■Rebase佐藤

株式会社Rebase代表の佐藤海です。

本日は、当社の2026年3月期第3四半期決算説明をご視聴いただき、誠にありがとうございます。

本日のご説明を通じて、当社に対するご理解を一層深めていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

本編に先立ち、2026年3月期第3四半期の決算ハイライトをご説明いたします。

第3四半期累計の売上高は、前年同期比13％増の16億400万円となりました。

営業利益は、前年同期比75％減の9,400万円で着地しております。

修正後の業績予想に対しては、売上高及び各段階利益ともに計画どおりの進捗となっております。

引き続き、新たなマーケティング施策に積極的に取り組み、新規集客チャネルの開拓を進めてまいります。

以上を踏まえ、本編のご説明に移ります。

本日の流れとしては、まず2026年3月期第3四半期の業績、続いて当社の成長戦略についてご説明いたします。

それでは、第3四半期の業績についてご説明いたします。

業績予想に対する進捗状況をご説明するにあたり、まずは当社サービス「インスタベース」のシーズナリティについて触れます。

レンタルスペース市場は成長市場であることに加え、10月から12月にあたる第3四半期は、レンタルスペースの認知及びニーズが年間で最も高まる繁忙期となります。そのため、当社の売上は上半期よりも下半期に偏重する傾向があります。

これらを踏まえ、業績の詳細をご報告いたします。



