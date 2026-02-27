関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～Chordia、邦チタニウムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月27日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜190A＞ Chordia 5565000 47930.22 296.24% 0.2478%
＜5727＞ 邦チタニウム 3128300 1142817.04 232.26% 0.1999%
＜2236＞ GXUS配貴 62824 13074.706 228.47% -0.0013%
＜3856＞ Abalance 927400 112175.8 180.39% 0.1926%
＜5131＞ リンカーズ 731600 22683.22 163.53% 0.0289%
＜3070＞ ジェリービー 7503900 246543.58 158.25% 0.08%
＜2013＞ 米高配当 767570 70586.998 124.28% -0.0055%
＜5817＞ JMACS 1731400 842438.86 118.06% 0.1123%
＜2556＞ OneJリート 41400 30957.406 103.47% -0.0064%
＜2962＞ テクニスコ 2150900 1127199.06 85.18% -0.0425%
＜2983＞ アールプランナ 114600 143256.22 76.77% 0.0349%
＜2244＞ GXUSテク20 315274 409339.99 73.73% -0.016%
＜496A＞ OneJ1720 291260 151349.697 71.5% 0.0029%
＜2673＞ 夢隊 410100 45685.14 68.68% 0.0047%
＜7510＞ たけびし 54600 66381.96 65.61% 0.0653%
＜1563＞ グロース・コア 25051 33043.209 65.22% 0.0263%
＜166A＞ タスキHD 804800 384413.04 57.79% 0.0615%
＜202A＞ 豆蔵 177800 327365.9 45.11% 0%
＜282A＞ GX半導10 149375 168059.695 44.85% -0.0282%
＜4556＞ カイノス 47500 70442.64 43.17% 0%
<6403> 水道機 48100 121840.5 40.96% 0%
<4593> ヘリオス 4247800 1069203.52 34.76% 0.109%
<5597> ブルーイノベ 58300 64678.8 34.75% 0.087%
<9348> ispace 1618700 664133.56 31.78% 0.0447%
<4464> ソフト99 16900 47784.7 31.38% 0%
<1398> SMDAMJリ 1100920 1772343.113 28.47% -0.0097%
<6217> 津田駒 595800 250591.28 25.44% 0.0695%
<1345> 上場Jリート 84300 131716.88 25.2% -0.0105%
<7901> マツモト 59300 58661.28 24.44% 0.2825%
<6955> FDK 188900 78414.94 23.9% 0.0618%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
