出来高変化率ランキング（10時台）～Chordia、邦チタニウムなどがランクイン

2026年2月27日 10:44

記事提供元：フィスコ

*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Chordia、邦チタニウムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月27日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜190A＞ Chordia　　 5565000 　47930.22　 296.24% 0.2478%
＜5727＞ 邦チタニウム　　　　3128300 　1142817.04　 232.26% 0.1999%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　62824 　13074.706　 228.47% -0.0013%
＜3856＞ Abalance　　927400 　112175.8　 180.39% 0.1926%
＜5131＞ リンカーズ　　　　　731600 　22683.22　 163.53% 0.0289%
＜3070＞ ジェリービー　　　　7503900 　246543.58　 158.25% 0.08%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　767570 　70586.998　 124.28% -0.0055%
＜5817＞ JMACS　　　　　1731400 　842438.86　 118.06% 0.1123%
＜2556＞ OneJリート　　　41400 　30957.406　 103.47% -0.0064%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　2150900 　1127199.06　 85.18% -0.0425%
＜2983＞ アールプランナ　　　114600 　143256.22　 76.77% 0.0349%
＜2244＞ GXUSテク20　　315274 　409339.99　 73.73% -0.016%
＜496A＞ OneJ1720　　291260 　151349.697　 71.5% 0.0029%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　410100 　45685.14　 68.68% 0.0047%
＜7510＞ たけびし　　　　　　54600 　66381.96　 65.61% 0.0653%
＜1563＞ グロース・コア　　　25051 　33043.209　 65.22% 0.0263%
＜166A＞ タスキHD　　　　　804800 　384413.04　 57.79% 0.0615%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　177800 　327365.9　 45.11% 0%
＜282A＞ GX半導10　　　　149375 　168059.695　 44.85% -0.0282%
＜4556＞ カイノス　　　　　　47500 　70442.64　 43.17% 0%
<6403> 水道機　　　　　　　48100 　121840.5　 40.96% 0%
<4593> ヘリオス　　　　　　4247800 　1069203.52　 34.76% 0.109%
<5597> ブルーイノベ　　　　58300 　64678.8　 34.75% 0.087%
<9348> ispace　　　　1618700 　664133.56　 31.78% 0.0447%
<4464> ソフト99　　　　　16900 　47784.7　 31.38% 0%
<1398> SMDAMJリ　　　1100920 　1772343.113　 28.47% -0.0097%
<6217> 津田駒　　　　　　　595800 　250591.28　 25.44% 0.0695%
<1345> 上場Jリート　　　　84300 　131716.88　 25.2% -0.0105%
<7901> マツモト　　　　　　59300 　58661.28　 24.44% 0.2825%
<6955> FDK　　　　　　　188900 　78414.94　 23.9% 0.0618%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

