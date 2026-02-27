*10:37JST テリロジーHD---ソフトウェア開発「キャロルシステム仙台」の全株式を取得し子会社化

テリロジーホールディングス＜5133＞は26日、キャロルシステム仙台（本社：仙台市）の全株式を取得し、子会社化すると発表した。

株式譲渡および払込日は2026年2月27日を予定している。取得前の所有株式数は0株で議決権所有割合は0.0％、取得株式数は300株で、取得後の所有株式数は300株、議決権所有割合は100.0％となる。

取得価額は普通株式5.00億円およびアドバイザリー費用等0.26億円で、合計5.26億円としており、同社との間に資本関係、人的関係、取引関係および関連当事者への該当状況はない。

キャロルシステム仙台は、東北を代表する企業やSierを中心にソフトウェア開発を提供し、長年の取引実績と高い技術者採用力および育成力を有する。同社グループはサイバーセキュリティソリューションやICTマネージドサービス、業務システムの提供を通じてDXを推進しており、キャロルシステム仙台を子会社化することでグループ全体の開発能力の強化と東北地方における案件対応能力の向上を図る。《KM》