*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、邦チタニウムなどがランクイン

タスキHD＜166A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、東証プ

ライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表しており、買い手掛かり材料とな

っているようだ。現時点において承認日は未定であり、また、承認を受けられない

可能性があるとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月27日 9:42 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜190A＞ Chordia 2984800 47930.22 232.72% 0.1367%

＜5727＞ 邦チタニウム 1797500 1142817.04 166.58% 0.1986%

＜5131＞ リンカーズ 711100 22683.22 159.6% 0.0289%

＜3856＞ Abalance 730700 112175.8 150.56% 0.1425%

＜2236＞ GXUS配貴 31581 13074.706 145.24% -0.002%

＜3070＞ ジェリービー 6595000 246543.58 141.9% 0.08%

＜2013＞ 米高配当 632190 70586.998 100.6% -0.0058%

＜5817＞ JMACS 1318200 842438.86 85.41% 0.1433%

＜496A＞ OneJ1720 291060 151349.697 71.43% 0.0029%

＜2244＞ GXUSテク20 307341 409339.99 70.86% -0.0164%

＜2983＞ アールプランナ 106800 143256.22 68.48% 0.0306%

＜2673＞ 夢隊 391200 45685.14 63.55% 0%

＜1563＞ グロース・コア 24332 33043.209 62.01% 0.0302%

＜2962＞ テクニスコ 1676000 1127199.06 60.03% -0.0653%

＜2556＞ OneJリート 26330 30957.406 51.98% -0.0066%

＜7510＞ たけびし 47400 66381.96 50.31% 0.0669%

＜202A＞ 豆蔵 174400 327365.9 43.13% 0%

＜6403＞ 水道機 47200 121840.5 39.06% 0%

＜4556＞ カイノス 45600 70442.64 39.04% 0%

<282A> GX半導10 137296 168059.695 36.37% -0.0344%

<4464> ソフト99 16900 47784.7 31.38% 0%

＜166A＞ タスキHD 621500 384413.04 31.07% 0.057%

<7901> マツモト 59300 58661.28 24.44% 0.2825%

<408A> iSベストAI 271020 50558.514 16.95% -0.0277%

<1623> NF鉄鋼非 8742 410782.05 14.63% -0.0209%

<6217> 津田駒 523100 250591.28 13.89% 0.0877%

<1398> SMDAMJリ 931430 1772343.113 13.19% -0.0075%

<9348> ispace 1308500 664133.56 12.31% 0.0516%

<4593> ヘリオス 3298900 1069203.52 10.64% 0.1142%

<6955> FDK 162600 78414.94 10.05% 0.0596%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》