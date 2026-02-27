ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、邦チタニウムなどがランクイン

2026年2月27日 09:55

記事提供元：フィスコ

*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキHD、邦チタニウムなどがランクイン
タスキHD＜166A＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、東証プ
ライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表しており、買い手掛かり材料とな
っているようだ。現時点において承認日は未定であり、また、承認を受けられない
可能性があるとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月27日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜190A＞ Chordia　　 2984800 　47930.22　 232.72% 0.1367%
＜5727＞ 邦チタニウム　　　　1797500 　1142817.04　 166.58% 0.1986%
＜5131＞ リンカーズ　　　　　711100 　22683.22　 159.6% 0.0289%
＜3856＞ Abalance　　730700 　112175.8　 150.56% 0.1425%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　31581 　13074.706　 145.24% -0.002%
＜3070＞ ジェリービー　　　　6595000 　246543.58　 141.9% 0.08%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　632190 　70586.998　 100.6% -0.0058%
＜5817＞ JMACS　　　　　1318200 　842438.86　 85.41% 0.1433%
＜496A＞ OneJ1720　　291060 　151349.697　 71.43% 0.0029%
＜2244＞ GXUSテク20　　307341 　409339.99　 70.86% -0.0164%
＜2983＞ アールプランナ　　　106800 　143256.22　 68.48% 0.0306%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　391200 　45685.14　 63.55% 0%
＜1563＞ グロース・コア　　　24332 　33043.209　 62.01% 0.0302%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　1676000 　1127199.06　 60.03% -0.0653%
＜2556＞ OneJリート　　　26330 　30957.406　 51.98% -0.0066%
＜7510＞ たけびし　　　　　　47400 　66381.96　 50.31% 0.0669%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　174400 　327365.9　 43.13% 0%
＜6403＞ 水道機　　　　　　　47200 　121840.5　 39.06% 0%
＜4556＞ カイノス　　　　　　45600 　70442.64　 39.04% 0%
<282A> GX半導10　　　　137296 　168059.695　 36.37% -0.0344%
<4464> ソフト99　　　　　16900 　47784.7　 31.38% 0%
＜166A＞ タスキHD　　　　　621500 　384413.04　 31.07% 0.057%
<7901> マツモト　　　　　　59300 　58661.28　 24.44% 0.2825%
<408A> iSベストAI　　　271020 　50558.514　 16.95% -0.0277%
<1623> NF鉄鋼非　　　　　8742 　410782.05　 14.63% -0.0209%
<6217> 津田駒　　　　　　　523100 　250591.28　 13.89% 0.0877%
<1398> SMDAMJリ　　　931430 　1772343.113　 13.19% -0.0075%
<9348> ispace　　　　1308500 　664133.56　 12.31% 0.0516%
<4593> ヘリオス　　　　　　3298900 　1069203.52　 10.64% 0.1142%
<6955> FDK　　　　　　　162600 　78414.94　 10.05% 0.0596%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

