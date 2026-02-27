関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比395円高の53225円
*08:54JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比395円高の53225円
8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5619 424 8.1
6
6594 (NJDCY) 日本電産 4.10 2560 150 6.2
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7024 274 4.0
6
6752 (PCRHY) ソニー 22.60 3528 130 3.8
3
5020 (JXHLY) ENEOS 19.11 1491 43.5 3.0
1
「ADR下落率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6762 (TTDKY) アドバンテスト 177.00 27628 -497 -1.7
7
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2638 -76.5 -2.8
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.12 4096 -102 -2.4
3
8031 (MITSY) 東京エレク 142.52 44492 -818 -1.8
1
■そのたADR（26日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2638 -76.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.11 0.10 5549 8
6
8035 (TOELY) 住友商事 41.55 -0.27 6486 4
8
6758 (SONY.N) TDK 15.54 0.00 2426 -4.
5
9432 (NTTYY) KDDI 17.12 0.11 2672 -3.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.51 0.00 1096 1
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.20 1.20 5182 3
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.12 -0.01 4096 -10
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.28 4811 10
6
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.11 -0.18 5966 -1
2
8001 (ITOCY) 丸紅 384.74 -6.31 6005 4
0
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.01 0.25 7032 4
9
8031 (MITSY) 東京エレク 142.52 -8.60 44492 -81
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 1.00 7024 27
4
4568 (DSNKY) 第一三共 19.60 0.23 3059
8
9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.00 2735 -2
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.27 0.01 1114 -110
9
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.70 -0.10 2118 1
6
7267 (HMC.N) スズキ 59.36 0.58 2316 9.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.33 -0.25 6034 2
4
6902 (DNZOY) ファナック 22.41 0.44 6996 -1
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 33.00 -0.52 10302
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.06 0.24 2819
1
8411 (MFG.N) オリックス 35.59 -0.03 5555 5
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.57 -0.63 19621 -7
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.53 -0.08 5785 5
4
7741 (HOCPY) キヤノン 30.42 0.27 4748 -
5
6503 (MIELY) 三菱電機 75.80 -0.65 5916 4
6
6981 (MRAAY) 日東電工 23.07 -0.33 3601
1
7751 (CAJPY) 任天堂 14.17 0.49 8847 11
0
6273 (SMCAY) SMC 24.15 -0.54 75391 18
51
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.40 -0.16 421 -5.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 49.80 -2.40 77733 -133
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.07 -0.17 2196 2
8
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.13 -0.52 5171 1
0
6702 (FJTSY) 富士通 22.85 1.06 3567 2
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.60 19.00 20385 18
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.01 0.00 3749
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 -0.80 2076 57.
5
8002 (MARUY) 三井物産 737.54 -3.33 5756 4
8
6723 (RNECY) ルネサス 9.24 -0.36 2885 -21.
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.68 -0.41 2760 1
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.44 0.72 1595 1
3
8801 (MTSFY) 三菱地所 34.09 0.25 5321 4
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 48.64 -0.85 7592 6
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.20 0.41 3184 -
5
6594 (NJDCY) 日本電産 4.10 0.45 2560 15
0
6857 (ATEYY) シスメックス 9.00 0.16 1405
3
4543 (TRUMY) テルモ 13.08 -0.11 2042 -5.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.43 0.19 1628 1
2
（時価総額上位50位、1ドル156.09円換算）《AN》
スポンサードリンク