バイタルケーエスケー・ホールディングス、株主優待制度を拡充、長期保有優遇を強化

■100株以上へ対象拡大、QUOカード増額

バイタルケーエスケー・ホールディングス<3151>(東証プライム)は2月26日、株主優待制度の拡充を発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、株式の中長期保有を促進し、グループ事業への理解を一層深めてもらうことが狙いである。

拡充後は、所有株式数と継続保有期間に応じて優待内容を拡大する。100株以上から対象とし、3年未満ではQUOカード500円～1,000円分、1,000株以上では優待品または寄付にQUOカードを加算する。3年以上保有ではQUOカード2,000円～5,000円分に増額する。

優待品は「べに花入りはと麦烏龍茶」「明石の恵み 一番摘み明石のり」「無塩温麺とうまーいつゆ」から1種選択できる。寄付選択時は社会貢献活動団体へ寄付する。新基準は2026年3月31日を基準日とする株主から適用する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

