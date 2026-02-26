関連記事
東証業種別ランキング：サービス業が上昇率トップ
サービス業が上昇率トップ。そのほか銀行業、海運業、情報・通信業、保険業なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、非鉄金属、食料品、鉄鋼なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 2,919.2 ／ 3.29
2. 銀行業 ／ 622.4 ／ 3.28
3. 海運業 ／ 2,032.6 ／ 2.81
4. 情報・通信業 ／ 7,007.7 ／ 2.60
5. 保険業 ／ 3,475.85 ／ 2.36
6. その他製品 ／ 6,378.42 ／ 2.17
7. 証券業 ／ 913.32 ／ 1.56
8. 鉱業 ／ 1,124.73 ／ 1.14
9. 輸送用機器 ／ 5,651.09 ／ 1.02
10. 電気機器 ／ 7,073.54 ／ 0.97
11. 空運業 ／ 267.18 ／ 0.85
12. 金属製品 ／ 1,789.96 ／ 0.81
13. 精密機器 ／ 14,462.78 ／ 0.62
14. 石油・石炭製品 ／ 3,086.12 ／ 0.57
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,911.51 ／ 0.56
16. 不動産業 ／ 3,236.41 ／ 0.49
17. その他金融業 ／ 1,484.24 ／ 0.47
18. 電力・ガス業 ／ 762.34 ／ 0.40
19. 化学工業 ／ 3,038.99 ／ 0.38
20. 機械 ／ 5,457.64 ／ 0.24
21. 陸運業 ／ 2,436.58 ／ 0.22
22. 建設業 ／ 3,234.34 ／ 0.21
23. 水産・農林業 ／ 842.27 ／ 0.09
24. 卸売業 ／ 6,346.21 ／ 0.07
25. パルプ・紙 ／ 716.83 ／ 0.03
26. ゴム製品 ／ 6,173.26 ／ 0.00
27. 繊維業 ／ 1,031.12 ／ -0.11
28. 医薬品 ／ 4,396.14 ／ -0.15
29. 鉄鋼 ／ 827.94 ／ -0.24
30. 食料品 ／ 2,752.2 ／ -0.63
31. 非鉄金属 ／ 5,973.69 ／ -0.87
32. ガラス・土石製品 ／ 2,279.7 ／ -1.02
33. 小売業 ／ 2,405.62 ／ -1.39《CS》
