*16:07JST セック---最先端リアルタイム技術で宇宙・社会基盤を支える高成長エンジニアリング企業、高市銘柄としても注目

セック＜3741＞は、専門性の高いリアルタイム技術を核として、社会の安全と発展に寄与するソフトウェア開発を展開する研究開発型企業である。リアルタイム技術とは「時々刻々と変化する外界と密接な相互作用を持ったコンピュータシステムを開発する技術」で、科学衛星やロボットのように、センサーが捉えた情報を入力とするシステムの開発を得意としている。同社は宇宙先端システム（2025年3月期売上高構成比30％）、社会基盤システム（同48％）、インターネット（同13％）、モバイルネットワーク（同9％）と四つのビジネスフィールドを軸に事業を展開しており、特に官公庁や研究機関、大手通信キャリア、大手電機メーカー 、大手自動車メーカーを主要な顧客としている。ビジネスモデルは受託開発が約98％を占め、国の入札においては最高評価のAランクを保持するなど、野村総合研究所や富士通といった大手企業と比肩する技術提案力を有している。近年は宇宙天文分野や医療、交通分野、防衛関連といった成長領域での案件が増加しているようだ。

同社の強みは、第一に創業以来磨き続けてきた極めて高度なリアルタイム技術と、それを支える独自の開発様式にある。設計に50％、テストに40％の工数を割き、実際のプログラミングを10%に抑えることで、想定外の事態にも対応可能な極めて信頼性の高いシステムを構築している。第二の強みは、宇宙探査機「はやぶさ2」の制御や車両自動走行の研究開発など、参入障壁が極めて高い先端領域における豊富な実績と知見である。こうした最先端プロジェクトで培われた技術は他のビジネスフィールドへも応用され、競争優位性の源泉となっている。第三に、高い論理的思考力を備えた優秀な人材基盤が挙げられ、新入社員の多くが大学院卒で占められるなど、研究開発型企業としての知的人財の厚みが持続的な成長を支えている。新入社員教育は4月から半年間、集合教育で行われるが、コンピュータの原理・仕組みを学び、半年間という長期にわたって同じ時間を過ごすことで、同期のつながりが生まれて仲間意識・帰属意識が高まる効果もある。配属後は、OJTリーダーの下で現場の案件の中で指導・育成される。

直近の業績について、2026年3月期の第3四半期は売上高8,068百万円（前年同期比13.8%増）、営業利益1,364百万円（同9.2%増）の増収増益で着地した。売上高、営業利益だけでなく、経常利益、当期純利益のすべてで過去最高を更新している。受注高（同13.4％増）、受注残高（同8.4％増）ともに過去最高となった。好業績の背景には、インターネットBFにおいて非接触IC関連の開発が増加したことに加え、民間企業向けのDX関連の開発も増加したことや、社会基盤システムBFにおける医療分野や交通分野の開発の大幅な増加、さらに宇宙先端システムBFの増加などがあげられる。通期の見通しについては、売上高10,700百万円（前期比3.9%増）、営業利益1,840百万円（同2.6%増）と慎重な計画を据え置いているが、第3四半期時点での進捗は極めて順調である。

市場環境としては、民間企業のデジタルトランスフォーメーション需要や官公庁向けのシステム更新需要が依然として高く、特に宇宙・防衛・自動走行といった同社が得意とする先端領域での需要拡大が追い風となっている。

今後の成長見通しについては、先端技術を極める研究開発とオープン・イノベーションによる事業拡大を基本戦略としている。特に、国のプロジェクトへの参画を積極的に進めており、公的機関からの信頼も厚い。今後の成長ドライバーとしては、宇宙天文分野のさらなる深耕や、車両自動走行に関連する高度な研究開発案件、さらには医療機器の承認審査に関わるPMDA向けのような大規模かつ長期的な受託案件が挙げられる。非接触IC関連の開発が堅調であること、民間企業向けのDX関連の開発が増加しインターネットBFにおいて想定を上回る展開も予想される。また、特にAIや量子コンピュータ、エッジコンピューティング、デジタルツイン、ロボティクス、XR（クロスリアリティ）、BMI（Brain-machine Interface）などの研究に注力する。自社での研究開発投資も積極的に進めており、人件費の大幅なベースアップを実施しながらも、高付加価値な案件の選別受注や外注比率の適正化を図ることで、中長期的な利益成長の達成が期待できる。

2月10日には、宇宙戦略基金（第二期）「月面インフラ構築に資する要素技術」に採択されたことを発表した。研究開発テーマは「水・金属元素探査装置のフライトモデル開発と月面資源量の実測」で、本プロジェクトにおいて、立命館大学を中心とする開発チームの一員として広角分光カメラおよび顕微分光カメラの開発に参画し、システムインテグレーションや制御ソフトウェア開発を担当する。これまで科学衛星や月面ロボットなど、多くの宇宙機搭載ソフトウェアの開発に携わってきた経験を生かし、将来の月面開発に向けた技術開発に取り組んでいくようだ。

株主還元については、配当性向40％を目安として、前期比で毎期増配を行う方針を明確に示している。2026年3月期の年間配当は56円を見込んでおり、実質的な増配を継続する計画である。自己資本比率は85.5%と極めて高く、安定した財務基盤を背景に、将来の成長に向けた研究開発投資と株主還元の両立を図っている。継続的な増配方針は、同社が自身の成長とキャッシュフローの創出能力に強い自信を持っていることの証左と言える。

総じて、セックは宇宙や社会基盤といったミッションクリティカルな領域で唯一無二の技術力を誇る唯一無二の企業である。直近は足元の業績は全指標で過去最高を更新しており、潤沢な受注残高が来期以降の収益下支えとなる見通しで、株式市場からは高市銘柄としても注目を集めている。宇宙や量子、AIなどの最先端の研究開発を通じた技術的優位性の確保と、安定した配当方針を両立させている同社の今後の動向には、中長期的な視点で大いに期待していきたい。《KM》