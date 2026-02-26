*15:51JST エスプール---エスプールブルードットグリーン、Unravel Carbonと業務提携

エスプール＜2471＞は25日、子会社エスプールブルードットグリーンが、Unravel Carbon(本社：東京都千代田区)とサステナビリティ経営支援に関する業務連携を行うと発表した。Unravel Carbonが提供するサステナビリティ経営プラットフォームを活用し、顧客企業に対するGHG排出量およびLCA算定支援サービスの高度化を図る。

背景には、2026年度から本格運用予定の排出量取引制度(GX-ETS)や、2027年以降に段階的適用が見込まれるISSB基準を踏まえた日本版基準(SSBJ基準)への対応がある。Scope1・2に加え、サプライチェーン全体を含むScope3の把握・管理が企業に求められ、データ量増加に伴う算定業務の複雑化や工数増大が課題となっている。

エスプールブルードットグリーンは、GHG排出量算定やサステナビリティ情報開示など、企業へのサステナビリティ経営支援を提供している。一方、Unravel Carbonは、AI機能を備えたサステナビリティ経営プラットフォームを提供し、GHG排出量算定や製品カーボンフットプリント(PCF)等の支援を行っており、本連携により、プラットフォーム上でのデータ収集・変換・紐づけプロセスを効率化し、算定業務の品質確保と実務負荷軽減を実現する。また、創出された人的リソースを活用し、顧客企業の状況や課題に応じた付加価値の高い経営支援を提供するほか、顧客自身による継続的な排出量算定・管理および情報開示を支援する体制を整備する。《KM》