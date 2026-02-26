*12:47JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約127円分押し上げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり157銘柄、値下がり66銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続伸。273.86円高の58856.98円（出来高概算13億2896万株）で前場の取引を終えている。

25日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は307.65ドル高の49482.15ドル、ナスダックは288.40ポイント高の23152.08で取引を終了した。半導体エヌビディアの決算での強い内容を期待した買いに、寄り付き後、上昇。暗号資産市場も下げ止まり、投資家心理が改善し相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

米株式市場の動向を横目に、26日の日経平均は412.27円高の58995.39円と続伸して取引を開始した。寄付き後は買い優勢の流れが継続し、輸出関連セクターを中心に幅広い銘柄が上昇基調となった。為替市場ではドル・円が円安方向に振れたことが輸出採算改善への期待感を支え、日経平均の上昇を後押しした。前場の取引中盤では買いが先行しつつも利確売りの局面も散見されるなど物色の広がりと警戒感が交錯する中、一時は大台の59000円に乗せる場面もあった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、フジクラ＜5803＞、野村総合研究所＜4307＞、富士フイルム＜4901＞、トレンド＜4704＞、トヨタ＜7203＞、バンナムHD＜7832＞、ベイカレント＜6532＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、ダイキン＜6367＞、ディスコ＜6146＞、住友電<5802>、京セラ<6971>、村田製<6981>、中外薬<4519>、キーエンス<6861>、イオン<8267>、アステラス製薬<4503>、太陽誘電<6976>、SMC<6273>、TOTO<5332>などの銘柄が下落。

業種別では、情報・通信業やその他製品、輸送用機器など複数セクターが上昇している一方、食料品や医薬品、ガラス・土石製品などの一部セクターは軟調な動きとなった。電気機器や銀行業、保険業といった景気・金融関連セクターも総じて買われる展開となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約127円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約173円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、イビデン＜4062＞、ダイキン＜6367＞、ディスコ＜6146＞、住友電工<5802>、京セラ<6971>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 58856.98(+273.86)

値上がり銘柄数 157(寄与度+739.72)

値下がり銘柄数 66(寄与度-465.86)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4196 159 127.55

＜9983＞ ファーストリテ 69060 1370 109.90

＜6098＞ リクルートHD 6855 565 56.66

＜6954＞ ファナック 7028 293 48.97

＜6762＞ TDK 2442.5 64.5 32.34

＜6758＞ ソニーG 3393 101 16.88

＜9433＞ KDDI 2697.5 42 16.85

＜9766＞ コナミG 19705 470 15.71

＜5803＞ フジクラ 27235 410 13.70

＜4307＞ 野村総合研究所 4167 367 12.27

＜4901＞ 富士フイルム 3149 109 10.93

＜4704＞ トレンドマイクロ 5345 317 10.60

＜7203＞ トヨタ自動車 3776 56 9.36

＜7832＞ バンナムHD 4163 92 9.23

＜6532＞ ベイカレント 4324 263 8.79

<8766> 東京海上HD 6542 169 8.47

<2413> エムスリー 1631.5 101.5 8.14

<7974> 任天堂 8748 234 7.82

<6501> 日立製作所 5113 233 7.79

<6702> 富士通 3575 230 7.69



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27965 -650 -173.81

＜8035＞ 東エレク 45200 -1030 -103.29

＜4062＞ イビデン 9171 -481 -32.16

＜6367＞ ダイキン工業 19890 -640 -21.39

＜6146＞ ディスコ 77870 -2130 -14.24

<5802> 住友電気工業 10370 -345 -11.53

<6971> 京セラ 2748.5 -31 -8.29

<6981> 村田製作所 4123 -100 -8.02

<4519> 中外製薬 10280 -70 -7.02

<6861> キーエンス 65160 -1990 -6.65

<8267> イオン 2225.5 -58 -5.82

<4503> アステラス製薬 2504 -28 -4.68

<6976> 太陽誘電 4991 -140 -4.68

<6273> SMC 74570 -1390 -4.65

<5332> TOTO 6011 -267 -4.46

<2801> キッコーマン 1507.5 -21.5 -3.59

<6920> レーザーテック 32280 -260 -3.48

<2802> 味の素 4889 -49 -3.28

<7735> SCREEN 23155 -215 -2.87

<4507> 塩野義製薬 3637 -27 -2.71《CS》