*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～中部鋼、テクニスコなどがランクイン

中部鋼鈑＜5461＞がランクイン（9時34分時点）。大幅安。前日取引終了後に、26年3

月期業績予想を下方修正している。営業利益は10.00億円（前期比63.0％減）予想。

前回予想から56％ほど引き下げた。価格改定の浸透に時間を要していることなどが

要因。同時に、163万7100株の株式売出しと24万株上限のオーバーアロットメントに

よる売出しも発表した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月26日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2692＞ 伊藤忠食 256400 276512 278.05% 0.0422%

＜2525＞ NZAM225 1349 8047.448 255.65% 0.0117%

＜4308＞ Jストリーム 143000 8267.04 216.23% 0.0804%

＜4598＞ DELTA－P 1272900 50969.84 188.47% 0.0412%

＜495A＞ OneJ7－10 100 36.333 177.12% -0.0054%

＜195A＞ MUSCAT G 606000 351415.02 133.71% 0.1507%

＜2845＞ NFナスヘッジ 51419 46976.204 133.32% 0.0111%

＜2624＞ iF225年4 23453 37911.638 118.55% 0.0084%

＜7377＞ DNHD 3800 2768.76 108.07% -0.0029%

＜4367＞ 広栄化学 8600 7393.94 106% 0.0478%

＜7520＞ エコス 102900 108074.6 103.61% -0.061%

＜5753＞ 日伸銅 7700 7364.64 101.26% 0.084%

＜4360＞ マナックケミカル 84600 35410.18 97.86% 0.1135%

＜5757＞ CKサンエツ 44500 67533.7 97.41% 0.0202%

＜5287＞ イトーヨーギョ 78700 42520.36 92.17% 0.0928%

＜3804＞ システムディ 6200 3606.72 89.13% 0.0364%

＜5461＞ 中部鋼 168200 179370.44 85.18% -0.0433%

＜5446＞ 北越メタル 3400 1824.2 70.62% -0.0147%

＜2935＞ ピックルスHD 160400 88038.52 69.24% -0.044%

＜5969＞ ロブテックス 3000 2850.16 64.92% 0.0054%

<491A> iSS＆P除 35100 7806.548 56.98% 0%

<6734> ニューテック 2300 3361.3 55.46% 0%

<7512> イオン北海 891800 396939.1 54.73% -0.0349%

<2484> 出前館 826700 55710.92 54.06% 0.0634%

<3133> 海帆 1919400 436162.88 53.8% 0.1864%

<3198> SFP 116200 139286.82 52.96% -0.0296%

<2389> デジタルHD 30700 39192.54 50.87% -0.0034%

<2962> テクニスコ 1326900 2992400.42 49.56% 0.2949%

<2321> ソフトフロントH 289300 32418.86 45.27% 0.0386%

<3548> バロック 340700 144868.48 43.95% -0.0638%



