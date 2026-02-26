ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～中部鋼、テクニスコなどがランクイン

2026年2月26日 09:50

*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～中部鋼、テクニスコなどがランクイン
中部鋼鈑＜5461＞がランクイン（9時34分時点）。大幅安。前日取引終了後に、26年3
月期業績予想を下方修正している。営業利益は10.00億円（前期比63.0％減）予想。
前回予想から56％ほど引き下げた。価格改定の浸透に時間を要していることなどが
要因。同時に、163万7100株の株式売出しと24万株上限のオーバーアロットメントに
よる売出しも発表した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月26日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2692＞ 伊藤忠食　　　　　 256400 　276512　 278.05% 0.0422%
＜2525＞ NZAM225　　　1349 　8047.448　 255.65% 0.0117%
＜4308＞ Jストリーム　　　　143000 　8267.04　 216.23% 0.0804%
＜4598＞ DELTA－P　　　1272900 　50969.84　 188.47% 0.0412%
＜495A＞ OneJ7－10　　100 　36.333　 177.12% -0.0054%
＜195A＞ MUSCAT G　　606000 　351415.02　 133.71% 0.1507%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　51419 　46976.204　 133.32% 0.0111%
＜2624＞ iF225年4　　　23453 　37911.638　 118.55% 0.0084%
＜7377＞ DNHD　　　　　　3800 　2768.76　 108.07% -0.0029%
＜4367＞ 広栄化学　　　　　　8600 　7393.94　 106% 0.0478%
＜7520＞ エコス　　　　　　　102900 　108074.6　 103.61% -0.061%
＜5753＞ 日伸銅　　　　　　　7700 　7364.64　 101.26% 0.084%
＜4360＞ マナックケミカル　　84600 　35410.18　 97.86% 0.1135%
＜5757＞ CKサンエツ　　　　44500 　67533.7　 97.41% 0.0202%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　78700 　42520.36　 92.17% 0.0928%
＜3804＞ システムディ　　　　6200 　3606.72　 89.13% 0.0364%
＜5461＞ 中部鋼　　　　　　　168200 　179370.44　 85.18% -0.0433%
＜5446＞ 北越メタル　　　　　3400 　1824.2　 70.62% -0.0147%
＜2935＞ ピックルスHD　　　160400 　88038.52　 69.24% -0.044%
＜5969＞ ロブテックス　　　　3000 　2850.16　 64.92% 0.0054%
<491A> iSS＆P除　　　　35100 　7806.548　 56.98% 0%
<6734> ニューテック　　　　2300 　3361.3　 55.46% 0%
<7512> イオン北海　　　　　891800 　396939.1　 54.73% -0.0349%
<2484> 出前館　　　　　　　826700 　55710.92　 54.06% 0.0634%
<3133> 海帆　　　　　　　　1919400 　436162.88　 53.8% 0.1864%
<3198> SFP　　　　　　　116200 　139286.82　 52.96% -0.0296%
<2389> デジタルHD　　　　30700 　39192.54　 50.87% -0.0034%
<2962> テクニスコ　　　　　1326900 　2992400.42　 49.56% 0.2949%
<2321> ソフトフロントH　　289300 　32418.86　 45.27% 0.0386%
<3548> バロック　　　　　　340700 　144868.48　 43.95% -0.0638%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

