*09:15JST アクシス---新中期経営計画「Go Beyond」の策定

中期経営計画Vision2027策定以降、生成AIをはじめとするAI技術やローコード開発が可能なSaaS型業務プラットフォームの急速な普及により、顧客業務におけるデジタル化が進展すると共に顧客のニーズは拡大し、技術的にも高度化が進んだ。同社は創業以来、顧客のニーズを的確にとらえサービスを提供してきたが、この変化に対応すべく、Vision2027を超える新たな中期経営計画「Go Beyond」を策定した。

新中期経営計画「Go Beyond」では、「デジタルで社会に貢献する」のスローガンのもと、顧客価値向上と企業価値向上、そして社会的価値の向上を中期経営方針として、顧客ならびに社会が必要とする「価値共創パートナー」となることを目指す。

2029年12月期中期経営計画では、売上高140.00億円以上、営業利益16.80億円以上、営業利益率12.0％以上、ROE18.0％以上、配当性向40.0％以上を目標とする。

事業戦略ではSI主力産業の深耕と未開拓産業への展開、成長性の高い技術領域の拡大、AI活用による事業の高度化を通じ、収益性を向上させる。経営戦略では、人材基盤の強化、事業基盤の強化、働き方改革を通じ、経営基盤を強化する。投資戦略では、M＆A、人材投資、サービス開発・設備投資に総額80.00億円超を投資する。

株主還元・配当政策では、長期安定配当を基本としつつ、毎期の利益成長に応じた増配を実行していく方針であり、配当性向40.0％以上を目標としている。また、累進配当を導入しており、公表した配当予想額から減配しない方針。《NH》