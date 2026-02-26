*08:35JST 2/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（58583.12、+1262.03）

・NYダウは上昇（49482.15、+307.65）

・ナスダック総合指数は上昇（23152.08、+288.40）

・SOX指数は上昇（8467.43、+135.09）

・シカゴ日経225先物は上昇（59680、+890）

・為替相場は円安・ドル高（156.30-40）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物相場は下落（65.42、-0.21）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・高田日銀審議委員が京都府金融経済懇談会で講演、同記者会見

・12月景気先行CI指数

・12月景気一致指数

・1月工作機械受注

・国際協力銀行総裁が定例会見

・1月ユーロ圏マネーサプライ

・2月ユーロ圏景況感指数

・2月ユーロ圏消費者信頼感指数

・2月ブラジルFGVインフレ率(IGP-M)

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・韓国中央銀行が政策金利発表《YY》