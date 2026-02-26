関連記事
2/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 2/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（58583.12、+1262.03）
・NYダウは上昇（49482.15、+307.65）
・ナスダック総合指数は上昇（23152.08、+288.40）
・SOX指数は上昇（8467.43、+135.09）
・シカゴ日経225先物は上昇（59680、+890）
・為替相場は円安・ドル高（156.30-40）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物相場は下落（65.42、-0.21）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・高田日銀審議委員が京都府金融経済懇談会で講演、同記者会見
・12月景気先行CI指数
・12月景気一致指数
・1月工作機械受注
・国際協力銀行総裁が定例会見
・1月ユーロ圏マネーサプライ
・2月ユーロ圏景況感指数
・2月ユーロ圏消費者信頼感指数
・2月ブラジルFGVインフレ率(IGP-M)
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・韓国中央銀行が政策金利発表《YY》
スポンサードリンク