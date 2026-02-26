バーチャレクス、スリーシェイクと提携、「Reckoner」提供開始で顧客接点データ活用を強化

■ノーコードでデータ連携・加工・統合を実現

バーチャレクス・ホールディングス<6193>(東証グロース)グループのバーチャレクス・コンサルティングは2月25日、スリーシェイクとリセラーパートナー契約を締結し、クラウド型ETLツール「Reckoner(レコナー)」の提供を開始したと発表した。顧客接点領域におけるデータ活用支援体制を強化する。

同社はこれまで、CRM導入支援やコンタクトセンター高度化支援を通じ、顧客接点に関わる業務設計からシステム構築、運用改善までを一貫して支援してきた。企業ではSaaSや基幹システムに分散したデータの統合・活用が課題となっており、柔軟で拡張性の高いデータ連携基盤の構築が求められている。

「Reckoner」はノーコードでデータの連携・加工・統合を実現するクラウド型ETLツールで、多様なSaaSやデータソースと接続可能である。今回の契約により、同社は業務設計力と同ツールを組み合わせ、顧客接点データの統合から可視化、活用定着までを一気通貫で支援する体制を整える。システム間連携の効率化に加え、顧客理解の深化や施策高度化といったビジネス成果の創出を後押しする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

