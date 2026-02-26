*08:16JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し

ユーロ・ドルは、1.2349ドル（2021/01/06）まで買われた後、0.9536（2022/09/28）まで下落したが、米国の利下げや米ドル建て資産に対する信頼感の低下などを背景に2026年1月にかけて1.2081ドルまで戻している。一方、ユーロ・円は114円43銭（2020/5/29）まで値を下げた後は緩やかに上昇し、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円87銭（2026/1/30）まで買われている。日本銀行による追加利上げ観測は後退し、中東地域における地政学的リスクは除去されていないものの、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

【ユーロ売り要因】

・欧州の政治不安

・米国金利の先安観後退

・米長期金利の高止まり

【ユーロ買い要因】

・日本の財政悪化懸念

・日欧金利差は一定水準を維持する可能性

・ECBの政策金利は年内上昇の可能性《CS》