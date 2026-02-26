*08:12JST 今日の為替市場ポイント：日銀追加利上げ観測後退で米ドル売りは抑制される可能性

25日の米ドル・円は、東京市場では155円35銭から156円04銭まで上昇。欧米市場では155円91銭から156円82銭まで上昇し、156円44銭で取引終了。本日26日の米ドル・円は主に156円台で推移か。日本銀行による追加利上げ観測は後退し、リスク回避的な米ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。

日本政府は2月25日、6月までに任期満了となる日本銀行審議委員2名の後任として、佐藤氏と浅田氏を起用する人事案を衆参両院に提示した。衆参両院の議決を経て正式に就任する見通し。市場参加者の間からは「浅田氏は財政と金融が協調することの重要性を認識していること、佐藤氏は金融引き締めに前向きではないと政府が判断したことが起用の決め手になった」との声が聞かれている。金融政策面では佐藤氏も浅田氏もハト派寄りとみられており、日銀による追加利上げ観測の後退で目先的に米ドル・円は底堅い動きを維持する可能性が高いと予想される。《CS》