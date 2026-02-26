AIフュージョンキャピタルG、タメニーを連結子会社化へ、持株比率40%に引き上げ

■1株105円で取得、終値比9.48%ディスカウント

AIフュージョンキャピタルグループ<254A>(東証スタンダード)は2月25日、タメニー<6181>(東証グロース)の株式を追加取得し、連結子会社化すると発表した。第三者割当増資12,848,000株を1株105円で全株引き受け、払込総額は1,349,040,000円となる。取得後の保有株式数は17,988,000株、持株比率40.00%となり、実質支配基準により連結子会社とする予定である。

同社は2028年度に売上高500億円、営業利益50億円、時価総額1,000億円を掲げる。自己投資事業を軸にショーケース<3909>(東証スタンダード)やラバブルマーケティンググループ<9254>(東証グロース)などとアライアンス・グループを形成し、DX・AI技術やSNSマーケティングを活用したシナジー創出を推進してきた。タメニー社との提携では、地方自治体ネットワーク活用や年間約8,000組の顧客基盤を生かした新サービス開発を進めている。

タメニー社は婚活、カジュアルウェディング、地方創生/QOL事業を展開するが、債務超過により上場維持基準に抵触している。発行価額105円は2月24日終値116円比9.48%ディスカウントで設定された。払込は3月27日予定で、連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

