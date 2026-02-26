fantasista、アモティと資本業務提携へ基本合意、金取得強化で協業

■関東圏18店舗展開の貴金属売買企業と中長期パートナー構築

fantasista<1783>(東証スタンダード)は2月25日、アモティとの資本業務提携に向けた基本合意書を締結したと発表した。取締役会で同日決議し、同日付で締結。資本業務提携の開始は2026年3月中を予定している。

同社は2025年12月18日公表のとおり、第9回新株予約権の行使により調達する資金の一部を、暗号資産取得資金42億1500万円から金(ゴールド)の取得資金へ充当する方針を示していた。インフレヘッジや資産分散ニーズの高まりを背景に金投資が拡大するなか、運用資産の取得ルート多様化を目的に、関東圏で18店舗の買い取り店舗を展開し貴金属売買で実績を持つアモティとの提携検討に至った。

業務面では金の取得および運用に関する協業を協議し、資本面では関係強化と中長期的パートナーシップ構築を目的に、アモティ株式の取得方法や取得予定比率を検討する。アモティは東京都江東区所在、資本金4800万円、2010年6月30日設立で、代表取締役は矢嶋晴也氏(持株比率77.6%)。同合意は基本段階であり、業績への影響は未定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

