サスメド、あすか製薬との共同開発アプリでマイルストン達成、1億円受領へ

■PMS・PMDD治療用アプリ、探索的試験で有効性確認し次段階へ

サスメド<4263>(東証グロース)は2月25日、あすか製薬との間で締結している産婦人科領域における治療用アプリの共同研究開発及び販売に関する契約に基づき、開発の進捗に応じたマイルストンを達成したと発表した。

今回のマイルストンは、月経前症候群・月経前不快気分障害を対象とした治療用アプリの探索的試験において、期待する有効な結果が確認され、次の開発段階に進むことに両社が合意したことによるもの。これに伴い、サスメドは開発マイルストンとして1億円を受領する予定である。

同報酬は2026年6月期の事業収益として計上する見込み。試験に組み入れた全研究対象者の観察期間は終了しており、現在は次段階に向けて試験結果の詳細な解析を進めている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

