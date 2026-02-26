AIRMAN、社名変更記念優待を実施、100株以上にQUOカード贈呈

■2026年3月末株主に記念優待、最大2000円分進呈

AIRMAN<6364>(東証プライム)は2月25日、社名変更記念優待の実施を発表した。2025年4月1日付で社名を「株式会社AIRMAN」に変更したことを受け、2月24日開催の取締役会で決議したもの。

同優待は、株主の支援に対する感謝を示すとともに、新社名の認知度向上を目的とする施策である。2026年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された、100株(1単元)以上を保有する株主が対象となる。

優待内容は、100株以上999株以下の保有株主にQUOカード1,000円分、1,000株以上の保有株主に同2,000円分を贈呈する。一度限りの記念優待で、優待品は基準日後に発送予定。今後の株主優待制度については、業績や経営環境を踏まえ総合的に検討するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

