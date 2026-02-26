関連記事
前日に動いた銘柄 part2 光陽社、テクニスコ、タカノなど
銘柄名<コード25日終値⇒前日比
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1176 -68
物色圏外に置かれ見切り売り優勢。
三井海洋開発＜6269＞ 13000 -755
レアアース関連物色の流れには乗れず。
みずほ＜8411＞ 6643 -287
日銀の早期追加利上げ期待後退で。
筑波銀行＜8338＞ 652 -46
銀行株には利上げ期待後退の流れで。
レノバ＜9519＞ 688 -42
野村證券では目標株価を引き下げ。
りそなHD＜8308＞ 1830 -96.5
利上げ期待後退で銀行株が軟調。
メック＜4971＞ 6840 -400
高値圏で利食い売りも集まる展開。
中国電力＜9504＞ 1038.5 -32.5
25日は電力株からの資金シフト強まる形に。
東北電力＜9506＞ 1244.5 -49.5
電力株は25日全面安で。
メドレー＜4480＞ 1883 -75
UBS証券では目標株価を引き下げ。
しずおかFG＜5831＞ 2956.5 -122.5
大和証券が目標株価上げも銀行株安で。
日本郵政＜6178＞ 1981.5 -57.5
銀行株下落の流れが波及。
住友化学＜4005＞ 553.4 -22.3
足元での住友ファーマの下げに追随。
千葉銀行＜8331＞ 2191 -86.5
大手地銀株として利上げ期待後退を反映。
ニトリHD＜9843＞ 3118 -65
為替相場の円安をマイナス視。
IHI＜7013＞ 4010 -123
中国の軍民両用品の輸出禁止対象企業に。
イビデン＜4062＞ 9652 -232
株式売出の実施で短期的な需給懸念先行。
光陽社＜7946＞ 3270 +500
引き続き株式分割を手掛かり材料視。
テクニスコ＜2962＞ 1017 +150
人工ダイヤ関連として値幅取りの動き。
岡本硝子＜7746＞ 1073 +150
下方修正マイナス視の動きも一巡感。
ケミプロ化成<4960> 770 +100
増担保金徴収措置解除で。
タカノ<7885> 1146 +150
干渉光学技術への期待感で。
ASIAN STAR<8946> 122 +8
ブロックチェーン技術活用の新事業進出を引き続き材料視。
東京衡機<7719> 606 +46
原発関連として短期資金の関心続く。
日本山村硝子<5210> 3515 -505
24日に急騰の反動安。
アスタリスク<6522> 442 +39
ワールド<3612>がRFIDリーダー「AsReader」を採用。
jGroup<3063> 876 +30
コーヒーの焙煎加工・卸売と喫茶店の運営を行う
マウンテンコーヒーを子会社化。
セキュア<4264> 1820 -19
無人決済システムなどを手掛けるTTGを子会社化すると
発表し24日上伸。25日は人気離散。
ファンディーノ<462A> 1015 +21
支援先のイノバセルが東証グロースへ新規上場。
エアクロ<9557> 240 -20
24日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
NE<441A> 726 +46
引き続き1対2の株式分割と株主優待制度導入を好感。
トラースOP<6696> 395 -25
24日人気化したが200日線を維持できず先高期待が後退。
モンスターラボ<5255> 121 +6
延期していた25年12月期決算発表を27日に予定。
Welby<4438> 291 +12
26年12月期営業損益は0.30億円の赤字予想。下値は限定的。
ケイファーマ<4896> 805 +51
再生医療等製品に関する企業治験に向け
ニコン・セル・イノベーションと基本合意。《CS》
