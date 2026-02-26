*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 光陽社、テクニスコ、タカノなど

銘柄名<コード25日終値⇒前日比

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1176 -68

物色圏外に置かれ見切り売り優勢。

三井海洋開発＜6269＞ 13000 -755

レアアース関連物色の流れには乗れず。

みずほ＜8411＞ 6643 -287

日銀の早期追加利上げ期待後退で。

筑波銀行＜8338＞ 652 -46

銀行株には利上げ期待後退の流れで。

レノバ＜9519＞ 688 -42

野村證券では目標株価を引き下げ。

りそなHD＜8308＞ 1830 -96.5

利上げ期待後退で銀行株が軟調。

メック＜4971＞ 6840 -400

高値圏で利食い売りも集まる展開。

中国電力＜9504＞ 1038.5 -32.5

25日は電力株からの資金シフト強まる形に。

東北電力＜9506＞ 1244.5 -49.5

電力株は25日全面安で。

メドレー＜4480＞ 1883 -75

UBS証券では目標株価を引き下げ。

しずおかFG＜5831＞ 2956.5 -122.5

大和証券が目標株価上げも銀行株安で。

日本郵政＜6178＞ 1981.5 -57.5

銀行株下落の流れが波及。

住友化学＜4005＞ 553.4 -22.3

足元での住友ファーマの下げに追随。

千葉銀行＜8331＞ 2191 -86.5

大手地銀株として利上げ期待後退を反映。

ニトリHD＜9843＞ 3118 -65

為替相場の円安をマイナス視。

IHI＜7013＞ 4010 -123

中国の軍民両用品の輸出禁止対象企業に。

イビデン＜4062＞ 9652 -232

株式売出の実施で短期的な需給懸念先行。

光陽社＜7946＞ 3270 +500

引き続き株式分割を手掛かり材料視。

テクニスコ＜2962＞ 1017 +150

人工ダイヤ関連として値幅取りの動き。

岡本硝子＜7746＞ 1073 +150

下方修正マイナス視の動きも一巡感。

ケミプロ化成<4960> 770 +100

増担保金徴収措置解除で。

タカノ<7885> 1146 +150

干渉光学技術への期待感で。

ASIAN STAR<8946> 122 +8

ブロックチェーン技術活用の新事業進出を引き続き材料視。

東京衡機<7719> 606 +46

原発関連として短期資金の関心続く。

日本山村硝子<5210> 3515 -505

24日に急騰の反動安。

アスタリスク<6522> 442 +39

ワールド<3612>がRFIDリーダー「AsReader」を採用。

jGroup<3063> 876 +30

コーヒーの焙煎加工・卸売と喫茶店の運営を行う

マウンテンコーヒーを子会社化。

セキュア<4264> 1820 -19

無人決済システムなどを手掛けるTTGを子会社化すると

発表し24日上伸。25日は人気離散。

ファンディーノ<462A> 1015 +21

支援先のイノバセルが東証グロースへ新規上場。

エアクロ<9557> 240 -20

24日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

NE<441A> 726 +46

引き続き1対2の株式分割と株主優待制度導入を好感。

トラースOP<6696> 395 -25

24日人気化したが200日線を維持できず先高期待が後退。

モンスターラボ<5255> 121 +6

延期していた25年12月期決算発表を27日に予定。

Welby<4438> 291 +12

26年12月期営業損益は0.30億円の赤字予想。下値は限定的。

ケイファーマ<4896> 805 +51

再生医療等製品に関する企業治験に向け

ニコン・セル・イノベーションと基本合意。《CS》