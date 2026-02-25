*18:04JST 25日の中国本土市場概況：上海総合指数は強含み

25日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比29.82ポイント（0.72％）高の4147.23ポイントと続伸した。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕を控えて新たな景気刺激策に対する期待感が高まっている。人民元高の進行も追い風となっている。

業種別では、不動産がしっかり。新城控股集団（601155/SH）が5.0％高、中華企業（600675/SH）が4.2％高、緑地HD（600606/SH）が3.6％高で引けた。レアアース・非鉄、鉄鋼、セメントなど素材株も買われている。中国北方稀土（600111/SH）が10.0％高、広晟有色金属（600259/SH）が9.8％高、廈門タングステン業（600549/SH）が7.3％高。

ただ、銀行株は弱含み。厦門銀行（601187/SH）が1.5％安、華夏銀行（600015/SH）が1.3％安、中信銀行（601998/SH）と南京銀行（601009/SH）が1.2％安。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.38ポイント（0.14％）高の268.29ポイント、深センB株指数が8.89ポイント（0.71％）安の1241.12ポイントで取引を終えている。《AK》