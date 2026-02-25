*17:21JST 株式会社ティムス：2025年12月期 決算説明会文字起こし（1）

ティムス＜4891＞

■2025年12月期 決算説明会を受けてのFISCOアナリストコメント

・TMS-007（JX10、急性期脳梗塞）は、2025年5月16日にグローバル臨床試験の第1例目が投与され、同社においては日本での投与に向けた準備が進行中※。2025年12月8日公表の被験者組入れ状況：59例であり、現時点ではさらに大きく進捗している。同社の想定によれば、2026年中のPart 1（Ph2）組入完了を見込む。TMS-008（急性腎障害）は2025年6月Ph1臨床試験治験総括報告書とりまとめが完了し、2026年央に向けてPh2a臨床試験治験計画届の提出、最初の患者への投与と進む予定。TMS-008（急性腎障害）の非臨床データでは、急性腎障害モデルマウスにおいて臨床応用を想定した投与形態で著効を確認できている。JX09（治療抵抗性または制御不能な高血圧）では、CORXEL社がオーストラリアにてPh1臨床試験を実施中であり、2026年のPh1データリードアウトを見込む。

※なお、決算説明会後の2月19日に日本での投与が行われたことが公表された。詳細は「TMS-007（JX10）ORION（第2/3相）臨床試験の日本コホートにおける最初の被験者への投与のお知らせ」参照。

・2025年12月期は10ヶ月の変則決算。営業損益は12ヶ月換算で835百万円（前期は907百万円）。2026年12月期のコストは900～1,200百万円が見込まれている。前期に資金調達を行っており、現預金は前期比141百万円減の2,781百万円にとどまる。業務資本提携関係にあるCORXEL社においては、1月に2億8,700万ドルの資金調達完了を発表しており、TMS-007（JX10）の臨床開発進捗に弾みが付く可能性あり。

・同社のパイプラインと同様の製品を開発している企業は少なく、急性期脳梗塞に対して先進各国で共通に承認されている薬はt-PAの1つしかない。営業収益の寄与としては少なくともt-PAの年間販売額21億ドル強が売上の将来的なターゲットになってくる（同社は、日本以外では売上高に対して一定比率を乗じたロイヤリティを受領）。優れた有効性と安全性を持つ可能性のあるTMS-007の薬価は、より高く設定されるケースも想定し得る。t-PA適応が全体患者の35%であるのに対して、投与時間の拡大と安全性の高さからTMS-007が同75%に達する可能性もあり、その場合は数量と単価でt-PAを数倍レベルで上回ろう。保有するパイプラインの本質的な価値と現在の時価総額との間には大きな乖離が出てくる。なお、同社の時価総額は現在64億円（2月24日現在）。

