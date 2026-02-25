*15:28JST 株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（10）

次に、重点施策の4つ目、「ごっこランド」の強みを活かした新規事業の創出についてご説明いたします。

800万ダウンロードを超える「ごっこランド」と、全国で展開している「ごっこランドEXPO」を活用し、リアルイベントでの会員登録などを通じて親子会員基盤を構築してまいります。年齢軸において日本最大級の規模へ成長できるポジションにあると認識しており、この基盤の確立を目指します。

その会員基盤を活かし、アライアンス施策やマーケティングソリューションの開発を進め、追加収益の創出につなげてまいります。

また、90社を超える参画企業と連携し、キャリア教育を実施する学校向けに、企業と協働したカリキュラムを開発し、学校導入まで支援するプログラムの提供を進めてまいります。これにより、小学校低学年までが中心であった接点を中高生へと拡張し、長期的な関係性を構築していきます。

M&Aについては、専門組織を設置し、これまで述べた領域に加え、リアルイベントのさらなる拡大につながる企業や、シナジーが見込める教育関連企業を対象に検討を進めてまいります。

最終的には、「ごっこランド」を進化させ、デジタルとリアル双方の体験を軸に対象年齢を拡張した社会体験プラットフォームへと発展させていきます。その上で、持続的に収益を生み出す成長モデルへと進化させていきたいと考えております。

最後に、重点施策の5つ目である「経営基盤の強化」についてご説明いたします。

人的資本の強化を着実に進めるとともに、全社横断のAI推進プロジェクトを展開し、人件費の効率化及び開発スピードの向上を図ってまいります。生産性の向上は、今後の持続的成長を支える重要な基盤であると認識しております。

また、成長投資や海外展開に内在するリスクについても可視化を進め、それらに適切に対応できる内部統制体制を整備してまいります。

攻めの成長戦略を推進すると同時に、それを安定的に運営するための守りの体制も強化し、持続的な企業成長を実現していきたいと考えております。

以上でご説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。



