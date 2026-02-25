*15:26JST 株式会社キッズスター：2025年12月期決算説明文字起こし（9）

昨年12月19日にインドネシア及びタイ語版のアプリ配信を開始いたしました。その結果、タイ及びインドネシアの両国において、Androidのゲーム教育カテゴリで1位を獲得いたしました。

インドネシアでは、配信開始から2週間で21万ダウンロードを記録しており、これは日本でも経験のない水準です。プレイ回数も順調に伸長しております。

続いて、各国における企業環境及びアプリ市場環境の比較についてご説明いたします。

総じて申し上げますと、アプリの普及スピードは日本以上の勢いで拡大しております。プレイ回数も想定を上回っており、ゲームという枠を超えて、社会体験コンテンツとしてしっかり利用されている点は非常に前向きに捉えております。

ビジネス展開については、日本での成功モデルを基盤としつつ、各国の市場環境に応じて柔軟にアジャストしながら推進してまいります。

海外事業は、2026年及び2027年を投資フェーズと位置付け、2028年度からの黒字化を目指しております。その後はさらに規模を拡大し、日本事業を上回る成長へと発展させていきたいと考えております。



